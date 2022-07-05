Отбасы банк получил 3 млрд тенге от государства на финансирование арендного жилья

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев озвучил механизм финансирования арендного жилья, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В республиканском бюджете предусмотрен необходимый объем финансирования в размере 40 млрд тенге и на сегодня Отбасы банку согласно плану финансирования перечислено 3 млрд тенге», - сообщил Каирбек Ускенбаев на заседании Правительства.

По его словам, маслихатами регионов из необходимых 10 млрд тенге утверждены расходы местных бюджетов на 3,7 млрд тенге.

«При этом, по Западно-Казахстанской области по сей день не рассмотрено финансирование из местного бюджета для жилищных выплат согласно доведенного лимита», - отметил министр.

Он подчеркнул, что принцип адресной помощи основан на солидарной ответственности граждан:

- 50 % будет покрываться за счет государственных субсидий;

- оставшиеся 50 % получатель оплачивает самостоятельно.

Покрытие 50 % размера арендного платежа производится в пропорции 80 % из республиканского и 20 % из местных бюджетов.