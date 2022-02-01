«Отбасы банк» готовит льготную ипотеку для жителей моногородов – Айдар Арифханов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Дочерняя организация холдинга «Байтерек» АО «Отбасы банк» разрабатывает программу льготной ипотеки для жителей моногородов с низким потенциалом развития. Об этом на заседании Правительства РК сообщил председатель правления холдинга Айдар Арифханов, передает МИА «Казинформ».

По его словам, условия этой ипотеки следующие: первоначальный взнос - 10%, ставка вознаграждения до 5%, срок кредитования - до 20 лет.

«В настоящее время нами согласовываются основные параметры программы с государственными органами. На эти цели по предварительным расчетам потребуется выделение из республиканского бюджета 11 млрд тенге ежегодно в 2022-2025 годах. Запуск продукта планируется в первом квартале 2022 года», - пояснил Айдар Арифханов.

Глава холдинга «Байтерек» также проинформировал, что в прошлом году по направлению строительства кредитного жилья через механизм выкупа облигаций, акиматам предоставлено фондирование на общую сумму 163,7 млрд тенге или 100% от утвержденного плана.

По направлению системы жилищных строительных сбережений в 2021 году населению выдано 82,2 тысячи льготных займов на общую сумму 1,235 трлн тенге. В системе «Отбасы банка» числится 2,2 млн договоров на 1,5 трлн тенге.

По направлению долевого жилищного строительства прогарантированы 70 проектов на общую сумму 372 млрд тенге и площадью 2 млн квадратных метров жилья.

Также по направлению субсидирования кредитов частных застройщиков при плане 20 млрд тенге, одобрены проекты на общую сумму 27,8 млрд тенге (это 275 тысяч квадратных метров жилья).