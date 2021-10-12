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    14:14, 12 Октябрь 2021 | GMT +6

    Отару овец сбил водитель на трассе в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области утром 12 октября произошло очередной дорожно-транспортное происшествие с участием домашнего скота, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Видео с места происшествия пользователи разместили в социальной сети. Оказалось, что сделано оно было сегодняшним утром.

    «68-летний житель района Шал акына, управляя автомашиной «Mitsubishi», на автодороге «Жезказган-Петропавловск», вблизи села Каратал Есильского района, совершил наезд на животных - 16 голов овец - в зоне действия предупреждающего знака», - прокомментировали в пресс-службе.

    В аварии пострадали животные, машина получила механические повреждения.

    Сотрудники батальона патрульной полиции собирают материал по факту дорожно-транспортного происшествия, затем будет принято процессуальное решение.

    Буквально сутки назад под колесами машины погибли 14 овец на трассе в Тайыншинском районе. Ранее такую же аварию зарегистрировали в Есильском районе.


    Теги:
    Северо-Казахстанская область ДТП Происшествия, ЧС Происшествия
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