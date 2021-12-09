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Отара овец погибла под колесами поезда в Атырауской области

9 Декабря 2021 11:47
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Отара овец погибла под колесами поезда в Атырауской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Транспортные полицейские привлекли женщину к административному штрафу, за выпас скота в полосе отвода ж/д, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции на транспорте МВД РК.

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«8 декабря на 1 переулке №15 разъезда участка «Кигач-Атырау» машинист грузового поезда заметил животных на железнодорожных путях и применил экстренное торможение, пытаясь избежать столкновения. Но наезд предотвратить не удалось, погибло 16 голов овец, 4 головы коз. Стоянка составила 12 минут», - отметил первый заместитель начальника ДП на транспорте Калижан Кобландин.

По его словам, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа Линейного отдела полиции на станции Атырау. В результате проведенных мероприятий установлена 61-летняя жительница с. Аккистау Атырауской области, которая является хозяйкой указанных животных.

«Женщина привлечена к административной ответственности по ч.1 ст.559 КоАП РК (Нарушение правил проезда гружевых повозок (саней) и прогона вьючных, верховых животных и скота через железнодорожные пути, выпаса скота в полосе отвода железных дорог) и наложен штраф в размере 5 МРП», - резюмировал полковник полиции.


Фото: inbusiness.kz


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#Атырауская область   #Происшествия  
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