От золота и арматуры до мороженого – что выпускают в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Несмотря на кризисные явления в экономике, Жамбылская область демонстрирует положительные показатели в сфере промышленности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Богатые запасы полезных ископаемых в жамбылских недрах – золото, уран, газ, алмазы, фосфориты, а также удачное географическое положение и благоприятные климатические условия, развитые рынки сбыта и логистика - всё это привлекает в регион потенциальных инвесторов.

О перспективах реализации в новом году инвестиционных проектов, развитии промышленности и малого среднего бизнеса Жамбылской области рассказали в облуправлении предпринимательства и индустриально-инновационного развития.

По словам руководителя ведомства Аспандияра Сейсебаева, по итогам 2020 года объем производства в регионе на 2% превысил уровень 2019 года. Реализовано пять новых индустриальных проектов. Создано 600 постоянных рабочих мест. Общий объем инвестиций составил 344,5 млрд тенге - на 12,7% больше, чем в 2019 году.

«В 2019 году было реализовано четыре проекта на общую сумму 4,5 миллиарда тенге, - рассказал спикер. - ТОО «GREENWILL» наладило производство салатных культур и рыбы на основе технологии аквапоники, открылся новый корпус завода по производству одноразовых изделий медицинского назначения ТОО «Super-pharm», ТОО «Кордайский молочный продукт» внедрило новую автоматизированную линию по производству мороженого, ТОО «Кордайкорм» расширило производство комбикорма для скота. Всего было создано 350 постоянных рабочих мест».

В 2020 году в регионе началась реализация 12 индустриальных проектов на общую сумму 40,6 млрд тенге с созданием 1 423 новых рабочих мест.

«Товарищество «Astana Food Storage» открыло агропарк, заработала ветростанция ТОО «Wind powercity», компания «Азия сад» запустила интенсивный сад. Семь проектов получили поддержку в рамках Карты индустриализации. Это завод по переработке молока «Байтұр 2050», цех по производству мороженого «Империя», выпуск арматуры на Таразском арматурном заводе, мукомольной продукции на «Элнур Адил Групп»). ТОО «Grand Foods Premuim» открыло цех по переработке и консервированию плодов и овощей, ТОО «Амир и Д» наладило выпуск экспресс-тестов, ТОО «Джон Бан МеталлПром» - выпуск окисей цинка и свинца», - рассказал спикер, отметив, что все предприятия уже запущены и выходят на плановую мощность.

Профильное ведомство проанализировало 31 проект, осуществленный с 2015 по 2019 годы, и выяснило, что 11 предприятий задействовали менее 50 процентов своей мощности. Для исправления ситуации акиматами города Тараза и районов разработана Дорожная карта, по которой намечены пути решения этой проблемы.

В 2021 году в рамках Карты индустриализации в Жамбылской области планируется реализация 12 проектов на 15,9 млрд тенге. Это строительство биокомбината по производству ветпрепаратов, овощехранилищ, модернизация литейного цеха, производство стройматериалов, взрывчатых веществ, цемента, кондитерских изделий, сахара, рыбных консервов, переработка золотосодержащей руды.

По словам Аспандияра Сейсебаева, для благоприятного инвестиционного климата необходимо создавать все условия, разъяснять меры господдержки. В ходе третьей пятилетки индустриализации в регионе планируется создать конкурентную обрабатывающую промышленность, увеличить экспорт обработанной продукции, готовить местные кадры, создавать постоянные рабочие места для специалистов из местных жителей.

Отметим, что в сфере малого и среднего бизнеса Жамбылской области действуют около 70 тыс. субъектов, в которых заняты 125 тыс. человек.

По данным облуправления предпринимательства и индустриально-инновационного развития, в рамках Госпрограммы индустриально-инновационного развития РК на 2015-2019 годы во второй пятилетке, по Карте поддержки предпринимательства в Жамбылской области реализуется 33 инвестиционных проекта на сумму 55,5 млрд тенге с созданием 2 330 новых рабочих мест.