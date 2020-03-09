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От женщин зависит очень многое - капитан павлодарской полиции Татьяна Кутнова

9 Марта 2020 22:06
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От женщин зависит очень многое - капитан павлодарской полиции Татьяна Кутнова

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Павлодарские полицейские по-доброму отзываются об инспекторе по делам несовершеннолетних капитане полиции Татьяне Кутновой, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«Я понимаю, что от женщин очень многое зависит. Среди них очень много умных, профессиональных, неординарных, при этом творческих и красивых; каждая из них – это история», - рассказала старший инспектор группы ювенальной полиции центрального отдела города Павлодара Гаухар Рахимгожина.
Женщина-полицейский уже давно не редкость, но все же эта служба требует от женщины особенных качеств и умений, отметили в департаменте полиции Павлодарской области. Например, нужно уметь стрелять, иметь хорошую физическую подготовку, владеть приёмами борьбы и так далее, и при такой работе нужно ещё и сохранить в себе чисто женские качества.
«Женщины, служащие в полиции, достигли больших успехов в служебной деятельности - им удаётся наравне с мужчинами демонстрировать отличные показатели в раскрытии преступлений, задержании нарушителей, выявлении правонарушений», - добавили в ведомстве.
В группе ювенальной полиции служат 16 женщин-офицеров. И к каждой нужен индивидуальный подход.
«Мне хотелось бы отметить инспектора по делам несовершеннолетних капитана полиции Татьяну Кутнову. В полиции она служит более 25 лет; воспитывают двоих деток: дочь Эллину и сына Илью. Татьяна совмещает и службу, и семью. По работе замечаний нет, у нее хорошие показатели», - сказала майор Рахимгожина.
Женщина-полицейский - это быть физически подготовленной, владеть приёмами самообороны, знать ответы на все вопросы, связанные с законодательством в правоохранительной области, быть хорошим психологом, уметь слышать и слушать, в нужную минуту, может быть и медицинским работником, ведь первая помощь необходима всегда,- уверены стражи правопорядка.
«Почему я пришла служить в полицию? - задалась вопросом Татьяна Кутнова. - О службе в полиции я мечтала с детства. Хотелось работать именно с детьми, поэтому после окончания школы поступила в Семипалатинский юридический колледж, потом - в Карагандинский юридический институт. После окончания поступила на службу в приёмник-распределитель для несовершеннолетних УВД Павлодарской области».
Т. Кутнова проработала там восемь лет, а после перевелась в инспекцию по делам несовершеннолетних Павлодара, где до сих пор работает. Её служба связана с несовершеннолетними и их родителями.
«Я ценю наших женщин, которые успешны на службе и являются хранительницами очага, имеют детей, заботятся о них, растят достойную смену, любят, любимы, и в то же время растут по службе, - добавила Татьяна. - От женщин очень многое зависит; специфика женщины - в её скрупулезности. Она может разговаривать с нарушителями и получить нужную информацию, собрать доказательную базу, чтобы изобличить преступника в содеянном, или, наоборот, в отношении потерпевшей - быть более милосердной и внимательной».
По словам Т. Кутновой, у сотрудниц правоохранительных органов бывают профессиональные деформации из-за очень напряжённой работы: каждый день приходится сталкиваться не с самой светлой стороной жизни, с людьми, которые не любят встречаться с полицией, но задача женщины — сохранить своё женское лицо, свою женскую сущность.
Фото пресс-службы ДП Павлодарской области.


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Ключевые слова: Павлодарская область, МВД РК,
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Автор:

Антон Гагарин

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