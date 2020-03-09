От женщин зависит очень многое - капитан павлодарской полиции Татьяна Кутнова

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Павлодарские полицейские по-доброму отзываются об инспекторе по делам несовершеннолетних капитане полиции Татьяне Кутновой, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Я понимаю, что от женщин очень многое зависит. Среди них очень много умных, профессиональных, неординарных, при этом творческих и красивых; каждая из них – это история», - рассказала старший инспектор группы ювенальной полиции центрального отдела города Павлодара Гаухар Рахимгожина.

Женщина-полицейский уже давно не редкость, но все же эта служба требует от женщины особенных качеств и умений, отметили в департаменте полиции Павлодарской области. Например, нужно уметь стрелять, иметь хорошую физическую подготовку, владеть приёмами борьбы и так далее, и при такой работе нужно ещё и сохранить в себе чисто женские качества.

«Женщины, служащие в полиции, достигли больших успехов в служебной деятельности - им удаётся наравне с мужчинами демонстрировать отличные показатели в раскрытии преступлений, задержании нарушителей, выявлении правонарушений», - добавили в ведомстве.

В группе ювенальной полиции служат 16 женщин-офицеров. И к каждой нужен индивидуальный подход.

«Мне хотелось бы отметить инспектора по делам несовершеннолетних капитана полиции Татьяну Кутнову. В полиции она служит более 25 лет; воспитывают двоих деток: дочь Эллину и сына Илью. Татьяна совмещает и службу, и семью. По работе замечаний нет, у нее хорошие показатели», - сказала майор Рахимгожина.

Женщина-полицейский - это быть физически подготовленной, владеть приёмами самообороны, знать ответы на все вопросы, связанные с законодательством в правоохранительной области, быть хорошим психологом, уметь слышать и слушать, в нужную минуту, может быть и медицинским работником, ведь первая помощь необходима всегда,- уверены стражи правопорядка.

«Почему я пришла служить в полицию? - задалась вопросом Татьяна Кутнова. - О службе в полиции я мечтала с детства. Хотелось работать именно с детьми, поэтому после окончания школы поступила в Семипалатинский юридический колледж, потом - в Карагандинский юридический институт. После окончания поступила на службу в приёмник-распределитель для несовершеннолетних УВД Павлодарской области».

Т. Кутнова проработала там восемь лет, а после перевелась в инспекцию по делам несовершеннолетних Павлодара, где до сих пор работает. Её служба связана с несовершеннолетними и их родителями.

«Я ценю наших женщин, которые успешны на службе и являются хранительницами очага, имеют детей, заботятся о них, растят достойную смену, любят, любимы, и в то же время растут по службе, - добавила Татьяна. - От женщин очень многое зависит; специфика женщины - в её скрупулезности. Она может разговаривать с нарушителями и получить нужную информацию, собрать доказательную базу, чтобы изобличить преступника в содеянном, или, наоборот, в отношении потерпевшей - быть более милосердной и внимательной».

По словам Т. Кутновой, у сотрудниц правоохранительных органов бывают профессиональные деформации из-за очень напряжённой работы: каждый день приходится сталкиваться не с самой светлой стороной жизни, с людьми, которые не любят встречаться с полицией, но задача женщины — сохранить своё женское лицо, свою женскую сущность.

Фото пресс-службы ДП Павлодарской области.