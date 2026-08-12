От забегов до национальных видов спорта: более 250 мероприятий пройдут в Казахстане ко Дню спорта

В рамках праздничной недели по всей стране запланировано более 250 спортивных мероприятий. В их числе массовые спортивные соревнования, спартакиады, турниры, чемпионаты, забеги, состязания по национальным видам спорта, встречи с ветеранами спорта и другие мероприятия.



Участие в них принимают спортсмены, дети и подростки, специалисты спортивной отрасли, ветераны спорта и жители городов. Основная цель — популяризация здорового образа жизни, развитие массового спорта и привлечение граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом.



В рамках праздничной недели Министерство туризма и спорта Республики Казахстан организует два крупных республиканских мероприятия, приуроченных ко Дню спорта.



С 11 по 15 августа на велотреке «Сарыарка» в Астане проходит республиканское соревнование среди работников учреждений физической культуры и спорта из регионов страны. Соревнования объединяют специалистов спортивной отрасли, способствуют укреплению командного духа и обмену опытом между коллегами. Кроме того, 12 августа проходят соревнования среди ветеранов спорта по асық ату, настольному теннису и шашкам.



13 августа при поддержке Министерства в Казахском национальном университете спорта состоится пленарная сессия общественного объединения «Совет спортсменов». Участники обсудят реформы в современном спорте, меры поддержки ветеранов спорта и специалистов отрасли, а также вопросы развития спортивной медицины.



В рамках праздничной недели масштабные спортивные мероприятия различного формата пройдут и в регионах страны. В частности, в Талдыкоргане состоится областная спартакиада среди работников спортивных учреждений, в Атырау — соревнования по кроссовому бегу среди подростков, в Алматы — фестиваль, посвященный Дню спорта, и чемпионат мира Gran Fondo World Championship среди велосипедистов-любителей, в Караганде — полумарафон «QARAQANDY HALF MARATHON – 2026».



В Астане пройдут массовый велозаезд, открытый турнир по гандболу «Astana Handball DAY» и чемпионат города по гребле на байдарках и каноэ. В Актау состоится Кубок «Жас батыр» по таеквондо, в Шымкенте — спортивно-массовый фестиваль TARTYL FEST, а в Костанае — легкоатлетический забег «KOSTANAY HALF MARATHON».



Все эти мероприятия направлены на развитие не только профессионального, но и массового спорта, повышение физической активности населения и широкую популяризацию здорового образа жизни, отметили в ведомстве.

Напомним, в Астане 11 августа стартовала Неделя спорта.