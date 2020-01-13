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От взрыва баллончика от газовой горелки скончался пенсионер в Акмолинской области
13 Января 2020 14:41
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КОРГАЛЖЫН. КАЗИНФОРМ – Из-за взрыва баллончика от газовой горелки в Акмолинской области умер 79-летний пенсионер, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям региона.
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Трагедия произошла 12 января в селе Коргалжын Коргалжынского района.
«В УКС поступило сообщение о том, что при нагревании баллончика газовой горелки в горячей воде (объемом 1 л) произошел взрыв без последующего горения. В результате взрыва 79-летний гражданин получил открытую черепно-мозговую травму и был госпитализирован в районную больницу села Коргалжын. От получившей травмы в тот же день мужчина скончался», - уточнили в ведомстве.
Ключевые слова: Акмолинская область, Происшествия, Другие государственные органы,
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