От взрыва баллончика от газовой горелки скончался пенсионер в Акмолинской области

КОРГАЛЖЫН. КАЗИНФОРМ – Из-за взрыва баллончика от газовой горелки в Акмолинской области умер 79-летний пенсионер, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям региона.

Трагедия произошла 12 января в селе Коргалжын Коргалжынского района.

«В УКС поступило сообщение о том, что при нагревании баллончика газовой горелки в горячей воде (объемом 1 л) произошел взрыв без последующего горения. В результате взрыва 79-летний гражданин получил открытую черепно-мозговую травму и был госпитализирован в районную больницу села Коргалжын. От получившей травмы в тот же день мужчина скончался», - уточнили в ведомстве.