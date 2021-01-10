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От выборов зависит судьба будущих поколений - 100-летняя жительница Алматинской области

Автор:  
Хасан Еспанов
10 Января 2021, 17:20
От выборов зависит судьба будущих поколений - 100-летняя жительница Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Во все времена от выборов зависело многое - в первую очередь, судьба будущих поколений. Такое мнение выразила 100-летняя долгожительница из Алматинской области Нагиман Сартымбеккызы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В 1959 году Нагиман апа и ее семья приехали на историческую родину из Китая и обосновались в селе Мукры Кировского района. До 1975 года Нагиман апа и ее супруг работали скотниками в колхозе имени Карла Маркса Мукринского сельсовета, а потом - в агрофирме «40 лет Октября» Панфиловского района.

«Во все времена от выборов зависело многое - в первую очередь судьба будущих поколений. Поэтому считаю долгом каждого принять в них участие», - поделилась долгожительница.

К слову, сегодня у Нагиман апа 36 внуков, 70 правнуков и 8 праправнуков.


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