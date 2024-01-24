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    11:20, 24 Январь 2024 | GMT +6

    От вредных сточных вод погибли бы не только лебеди — эксперт-биолог

    виктория ковшарь
    Фото: Акимат Мангистауской области

    Были предположения о том, что причиной массовой гибели лебедей на озере Караколь в Мангыстауской области послужили сточные воды. По этому поводу корреспондент агентства Kazinform обратился к независимому эксперту.

    По мнению кандидата биологических наук, орнитолога, члена Союза охраны птиц Казахстана и Мензбировского орнитологического общества Виктории Ковшарь, сточные воды, сливающиеся в озеро Караколь, не вызвали гибель лебедей.
    То есть, по мнению специалиста, сточные воды не сильно влияют на биохимический состав воды в озере. Напротив, органические вещества, попадающие в озеро, скорее полезны, чем вредны.

    — Если бы они были вредны, то погибли бы не только лебеди, но и другие птицы. Во многих городах нашей страны есть объекты для очищения сточных вод. Это Сорбулак в Алматы, Тухлая балка и Западный отстойник в Атырау. В этих водоемах много органических веществ, это влияет на разнообразие птиц, — сказала В.Ковшарь.

    Напомним, численность погибших в Мангыстауской области лебедей превысила тысячу. По предварительным данным, причиной их гибели стал птичий грипп.
    Были также сообщения о том, что из гостиницы «Риксос» в озеро сливаются сточные воды.

    Теги:
    Экспертиза Природа Птичий грипп Экология Мангистауская область
    Муратбек Макулбеков
    Автор
    Муратбек Макулбеков
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