Были предположения о том, что причиной массовой гибели лебедей на озере Караколь в Мангыстауской области послужили сточные воды. По этому поводу корреспондент агентства Kazinform обратился к независимому эксперту.

По мнению кандидата биологических наук, орнитолога, члена Союза охраны птиц Казахстана и Мензбировского орнитологического общества Виктории Ковшарь, сточные воды, сливающиеся в озеро Караколь, не вызвали гибель лебедей.

То есть, по мнению специалиста, сточные воды не сильно влияют на биохимический состав воды в озере. Напротив, органические вещества, попадающие в озеро, скорее полезны, чем вредны.

— Если бы они были вредны, то погибли бы не только лебеди, но и другие птицы. Во многих городах нашей страны есть объекты для очищения сточных вод. Это Сорбулак в Алматы, Тухлая балка и Западный отстойник в Атырау. В этих водоемах много органических веществ, это влияет на разнообразие птиц, — сказала В.Ковшарь.

Напомним, численность погибших в Мангыстауской области лебедей превысила тысячу. По предварительным данным, причиной их гибели стал птичий грипп.

Были также сообщения о том, что из гостиницы «Риксос» в озеро сливаются сточные воды.



