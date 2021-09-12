От вакцинации до продовольственной безопасности – обзор событий за неделю в РК

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Тема коронавируса по-прежнему лидирует в регионах Казахстана. Однако новости уже более оптимистичны: число инфицированных ежесуточно снижается, все больше казахстанцев получают вакцину. Как прошла минувшая неделя, рассказывает корреспондент МИА «Казинформ».

Из «коронавирусных» новостей особого внимания, пожалуй, заслуживает информация о создании казахстанской вакцины, эффективной против «дельта» штамма. Директор Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности Кунсулу Закарья сообщила, что доклинические исследования полностью проведены на животных, и замена штаммового состава в вакцине показала на животных высокий результат. Далее, после доклинических испытаний, ученые испытали вакцину с измененным штаммовым составом на себе.

Стало известно о завершении третьей фазы клинических испытаний казахстанской вакцины против коронавируса QazVac.

Прояснилась ситуация с заводом по производству вакцин в Жамбылской области. В тестовом режиме он работает уже два месяца. Национальный сертификат GMP у завода уже есть, осталось получить международный. Проектная мощность предприятия составляет 60 миллионов доз вакцины в год. Кунсулу Закарья сообщила, что представители комиссии ВОЗ прибудут в Жамбылскую область, ознакомятся с работой завода, выпускающей вакцину QazVac. Только после этого можно говорить о регистрации отечественной вакцины в ВОЗ.

Вакцинация в стране идет хоть и не семимильными шагами, но довольно активно. Некоторые районы рапортуют о вакцинации 60% и выше населения. В отдельных регионах среди вакцинируемых разыгрывают дорогостоящие подарки и крупные денежные суммы. Например, в Усть-Каменогорске школьный вахтер выиграла авто в лотерею для вакцинированных. В Минздраве, кстати, ничего крамольного в организации таких розыгрышей не видят и считают их мерой популяризации.

Что касается выбора вакцины, то он у казахстанцев есть. На прошлой неделе в нашу страну доставили еще три миллиона китайской вакцины Vero Cell.

Самой оптимистичной новостью из столицы можно назвать выписку молодого человека из инфекционного стационара. 23-летний парень 20 суток провел в реанимации со 100% поражением легких. Врачи напомнили, что вакцинация значительно снижает риск тяжелого течения коронавируса. Число заразившихся после вакцинации невелико: 0,1% от общего числа инфицированных, или чуть более 20 тысяч человек.

Со следующей недели в стране начнется вакцинация против гриппа. Бесплатно прививку получат граждане из социально уязвимых категорий. Все остальные могут вакцинироваться на платной основе.

Вакцинация – не только против коронавируса – в последнее время стала особенно актуальной. На фоне непроверенной и фейковой информации, растет число антиваксеров. Многие родители отказываются от детских прививок, увеличивается риск возвращения давно забытых инфекций. Чтобы исправить ситуацию и обеспечить родителей полной и достоверной информацией, в Казахстане разработали единый сайт о детской плановой вакцинации.

С наступлением осени на первый план, помимо борьбы с коронавирусом, выходит битва за урожай. Пришло время для организации правильного, а главное, необходимого для обеспечения продовольственной безопасности хранения продуктов питания. В этом году цены на продукты по всей стране неслись галопом. Одной из причин называли отсутствие запасов в стабфондах областей. В Минсельхозе пообещали пересмотреть принцип их работы. Уже посчитали, сколько казахстанцам необходимо картофеля и заявили о создании пятимесячного запаса гречки и овощей.

Агентство по защите и развитию конкуренции РК объявило о начале нового комплекса проверочных мероприятий по всем социально важным товарным рынкам. Председатель Агентства Серик Жумангарин заявил, что «предстоит масштабная работа по комплексному снижению цен на всех значимых для населения товарных рынках».

Еще одно событие прошлой недели, касающееся жителей всех областей – перепись населения. В Бюро национальной статистики рассказали, как проходит перепись, ответили на скандальные вопросы опросника и предупредили о фейковом приложении, имитирующем перепись.

Обнаружили на прошлой неделе и фишинговый сайт ashyq.info, который копирует интерфейс настоящего приложения «Ashyq». Казахстанцев просят быть внимательными при использовании приложений и сайтов.

К сожалению, не обошлось без трагических ситуаций. На прошлой неделе сразу из нескольких регионов страны поступили сообщения о гибели детей. За сутки в Нур-Султане двое детей выпали из окон многоэтажек, в Атырау из окна выпали годовалые близнецы, в Атырауской области утонули двое детей, в Акмолинской области девятиклассник упал с крыши школы, в Уральске школьники получили поражение глаз от кварцевой лампы.

В субботу, 11 сентября, трагедия произошла в городе Лисаковск, где пожилой мужчина устроил стрельбу в подъезде жилого дома. Погибла женщина, ранена ее дочь и полицейский.