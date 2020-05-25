От увеличения числа молодежи в рядах политических партий мы не проиграем - лидер молодежного движения
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Подписанные сегодня Главой государства Законы являются частью политических реформ. Об этом заявил лидер молодежного движения «Team Qazaqstan» Асхат Садырбай, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«От увеличения количества молодежи в рядах политических партий, я думаю, мы не проиграем. Наоборот, молодежь надо побольше вовлекать в общественно-политические процессы. Я бы сказал, что надо увеличивать их количество не только в политике, но и в других сферах жизнедеятельности нашего общества», - сказал Асхат Садырбай в телефонном разговоре.
Эксперт также добавил, что все эти законопроекты были разработаны по инициативе Главы государства Касым-Жомарта Токаева и рассматривались на заседании Национального совета общественного доверия. Они являются частью политических реформ, которые стали ответом на запрос общественности.
«В целом, принятые законы имеют очень важное значение для жизни нашего общества и государства», - почеркнул Асхат Садырбай.
Напомним, 25 мая Президент подписал Закон о мирных собраниях, закон о выборах, закон «О политических партиях».
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