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    21:25, 23 Апрель 2021 | GMT +6

    От укусов клещей пострадали более 30 костанайцев

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В этом году клещи активизировалась чуть раньше обычного и в Костанайской области от них только за неделю пострадали более 30 человек, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного управления здравоохранения.

    «Более 30 жителей области за неделю обратились в медицинские учреждения за помощью после укусов клещей. Из них 11 взрослых и 12 детей пострадали от клещей в Костанае», - сообщили в ведомстве.

    Жителей региона просят быть бдительными и не пренебрегать мерами безопасности.

    «Соблюдайте меры безопасности при посещении леса и парков. Используйте специальные спреи для отпугивания насекомых, тщательно проверяйте одежду при возвращении домой, не приносите домой ветки и растения с улицы. При уксусе - не паникуйте. Обращайтесь за помощью к специалистам», - порекомендовали в управлении.


    Теги:
    Здравоохранение Костанайская область Безопасность
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