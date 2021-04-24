От укусов клещей пострадали более 30 костанайцев

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В этом году клещи активизировалась чуть раньше обычного и в Костанайской области от них только за неделю пострадали более 30 человек, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного управления здравоохранения.

«Более 30 жителей области за неделю обратились в медицинские учреждения за помощью после укусов клещей. Из них 11 взрослых и 12 детей пострадали от клещей в Костанае», - сообщили в ведомстве.

Жителей региона просят быть бдительными и не пренебрегать мерами безопасности.

«Соблюдайте меры безопасности при посещении леса и парков. Используйте специальные спреи для отпугивания насекомых, тщательно проверяйте одежду при возвращении домой, не приносите домой ветки и растения с улицы. При уксусе - не паникуйте. Обращайтесь за помощью к специалистам», - порекомендовали в управлении.