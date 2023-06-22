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От удара током погиб электромонтер в Атырауской области

Автор:  
Виктор Сутягин
22 Июня 2023, 16:15
От удара током погиб электромонтер в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области 60-летний электромонтер погиб, получив удар током во время испытания оборудования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе АО «Атырау-Жарык», несчастный случай произошел в поселке Макат Макатского района Атырауской области. Электромонтер с IV группой допуска по электробезопасности попал под напряжение в РУ-6 кВ при профилактическом испытании оборудования КТПГ-04/6кВ по улице Алаш. На место была немедленно вызвана скорая помощь, которая констатировала смертельный исход.

В пресс-службе рассказали, что сообщение о несчастном случае было оперативно направлено в Государственную инспекцию труда Атырауской области и в территориальный департамент Комитета атомного и энергетического надзора и контроля по Атырауской области. После создания специальной комиссии будет проведено расследование несчастного случая.

«По данному факту начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 156 УК РК, то есть по факту нарушения правил охраны труда», - сообщили в департаменте полиции Атырауской области.


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