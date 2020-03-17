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вчера 18:00
От туристических поездок отказываются жители СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Жители Северо-Казахстанской области отказываются от туристических поездок. Об этом сообщила руководитель управления предпринимательства и туризма Куралай Жарова, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Пока ажиотажа нет. По словам К.Жаровой, некоторые североказахстанцы переносят поездку на более поздние сроки.
«Есть 59 заявлений, в том числе 39 на возврат средств. Из них по 27 заявлениям уже вернули средства. Есть 20 заявлений на перенос отдыха на более поздние сроки. Обращаюсь к населению, если вы ранее планировали поездку за границу и в связи с введением ЧП, то, думаю, правильно, если вы заблаговременно обратитесь в турфирмы по возврату средств», - сказал К.Жарова.
Она добавила, что большую часть жителей региона, которые планировали поездки, волнует возврат средств.
«Есть вопросы по тому, что средства возвращаются не в полном объеме. Это сфера гражданско-правовых отношений. Согласно Закону о туристический деятельности, в случае, когда есть форс-мажорные обстоятельства, турист возмещает турфирме фактически понесенные расходы, если иное не предусмотрено договором. Турист вправе обратиться в суд за защитой своих интересов», - сказала К.Жарова.
Ранее сообщалось, что по поручению Главы государства Правительство разработает пакет стимулирующих мер по поддержке субъектов туристической деятельности. Турфирмы сейчас несут колоссальные убытки.
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