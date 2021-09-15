От суицида спасли мужчину карагандинские полицейские

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Стражи порядка Караганды предотвратили суицид. Мужчина хотел наложить на себя руки, однако полицейские успели снять его с петли, передает корреспондент МИА «Казинформ».

9 сентября наряд полка патрульной полиции УП города Караганды в составе инспекторов Асхата Нургалиева, Бауыржана Курманалиева и Улана Музапарова нес службу в Кировском секторе города. Около 23.30 к ним из Центра оперативного управления поступило сообщение, что в одной из квартир многоэтажного дома на 22-м микрорайоне происходит семейный конфликт.

«Когда мы приехали на указанный адрес, то у подъезда дома нас встретила женщина. Именно она звонила в полицию. Выяснилось, что ее бывший супруг собирается покончить с собой. Мужчина по WhatsApp связался со старшей дочерью, которой написал прощальное письмо и отправил фото самого себя с петлей на шее. Женщина не могла назвать точный адрес его проживания, так как бывший супруг проживал на съемной квартире. Но она смогла показать дом и подъезд. Оказалось, жилище находилось в соседнем, 21-ом микрорайоне«, – говорит Асхат Нургалиев.

Полицейские понимали – все решали минуты. Вскоре они стояли у квартиры, которую снимал мужчина. Стали стучать в металлическую входную дверь, но к ней никто не подошел. Тогда стражи порядка решили попасть в квартиру через форточку.

«Напарник меня подсадил, и я смог дотянуться до окна. Форточка оказалась открытой. Я пролез в нее и попал на кухню. Открыл входную дверь, и вместе с напарником стали осматривать квартиру. Распахнули дверь ванной, а там мужчина с петлей сидит на полу и уже хрипит», – рассказывает Бауыржан Курманалиев.

Патрульные сняли с него петлю, оказали первую медицинскую помощь. Когда он пришел в себя, смог говорить и передвигаться. Приехавшие медики скорой помощи проверили мужчину и констатировали – его жизни ничего не угрожает.

Как выяснилось, мужчина оказался в трудной жизненной ситуации. Он недавно развелся с женой и остался без работы. Полицейские передали мужчину под присмотр родственников и продолжили службу.