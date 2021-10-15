От столкновения с легковушкой опрокинулся УАЗ в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области зарегистрировали очередное дорожно-транспортное происшествие, в котором перевернулся автомобиль, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В социальных сетях появились фото лежащего на крыше автомобиля. Пользователи указали, что авария произошла в центре аула Бесколь, райцентра Кызылжарского района.

«На пересечении улиц Комарова - Калинина рацентре Бесколь произошло столкновение автомашин марок «ВАЗ-2115» и УАЗ. В результате автомобиль УАЗ опрокинулся. Водителю транспортного средства оказали медицинскую помощь. Оба водителя трезвы. По окончанию сбора материала по факту дорожно-транспортного происшествия будет принято процессуальное решение», - прокомментировали в пресс-службе департамента полиции.

На прошлой неделе легковой автомобиль опрокинулся в Петропавловске. Тогда причиной аварии стало превышение скорости. Водитель не справился с управлением и опрокинул свою машину.