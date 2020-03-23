От снегопада до пыльной бури: какой будет погода 23 марта в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На большую часть территории Казахстана будет оказывать влияние антициклон, в связи с чем на юге и юго-западе ожидается погода без осадков. На остальной территорий с прохождением фронтальных разделов местами пройдут осадки в виде дождя и снега, на севере - снег, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Местами по республике сохраняются туман, гололед, на севере низовая метель, усиление ветра, в Кызылординской области ожидаются порывы ветра 30 м/с и более, на юго-западе – пыльная буря.

В Кызылординской области местами ожидается пыльная буря, ночью местами усиление ветра 15-20, порывы 25 м/с, днем 15-20, местами порывы 30 м/с и более.

В Жамбылской области местами ожидаются туман и усиление ветра местами 15-20, порывы 23-28 м/с.

В Туркестанской области местами ожидается ветер 15-20, в горных и северных районах порывы 23-28 м/с.

В Акмолинской области местами низовая метель, ночью и утром местами туман, усиление ветра местами 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области местами ожидается метель, днем местами гололед, усиление ветра днем местами 15-20 м/с.

В Алматинской области ночью местами туман, днем местами – ветер 15-20 м/с.

В Мангистауской, Атырауской областях днем ожидается усиление ветра местами 15-20 м/с, в Мангистауской области днем – пыльная буря.

В Костанайской области местами ожидаются гололед, туман.

В Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской, ночью Павлодарской областях местами ожидается туман.