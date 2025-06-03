От символа эпохи до бизнес-центра: история Дома быта в Астане

В советские годы такие комбинаты бытового обслуживания были важной частью городской инфраструктуры. Здесь, в одном здании, можно было подстричься, отремонтировать обувь, починить часы или технику, отдать одежду в ателье или сфотографироваться. Целиноградский Дом быта славился своими мастерскими: механики умело ремонтировали старинные часы, а позже — редкую импортную технику, которую больше нигде не брались чинить. Это место было незаменимо в жизни города — своего рода хаб человеческих историй и повседневных забот.

Здание выстояло в годы перестройки и массовой реконструкции правого берега столицы, сохраняя свой первоначальный облик. Однако, по информации государственного архива Астаны, в начале 1990-х годов комбинат бытовых услуг был ликвидирован, а здание передали негосударственной хозяйственной ассоциации «Разнобыт». При этом объект оставался в коммунальной собственности города.

- Передать здание Дом быта, расположенное в г. Акмоле, ул. Ленина 73, в аренду хозяйственной ассоциации бытовых предприятий «Разнобыт» до принятия комитетом решения о его аукционной или конкурсной продаже, — говорится в постановлении Акмолинского территориального комитета.

До начала 2010-х годов Дом быта продолжал функционировать, несмотря на отсутствие капитального ремонта. В 2014 году началась масштабная реконструкция, которую осуществила швейцарская строительная компания. Через два года здание открылось в новом облике — теперь это бизнес-центр. Внешний вид здания был значительно изменён: фасад обшили керамогранитом, установили тонированные окна, что сделало его более современным, но менее узнаваемым. Рядом с обновленным зданием появился памятник жертвам голодомора 1932–1933 годов.

Так Дом быта, некогда сердце «золотого квадрата» Целинограда, превратился в современный деловой объект. Но для старожилов города это место по-прежнему вызывает ностальгию — как напоминание о времени, когда сервис был доступным, мастера — незаменимыми, а здание — живым и нужным.