От сильной жары в Мексике гибнут обезьяны ревуны

В последние недели в юго-восточных тропических лесах Мексики обезьяны ревуны, находящиеся под угрозой исчезновения, погибают из-за засухи и сильной жары, передает агентство Kazinform со ссылкой на Reuters.

В штате Табаско, где на этой неделе по прогнозам температура будет выше 45°C, местные СМИ сообщили о 85 случаях смерти обезьян, власти подтвердили эту тенденцию, но не предоставили точные данные.

В лесу недалеко от города Камалькалько, в Табаско, волонтёры собрали трупы колумбийских ревунов (alouatta palliata), погибших от высокой температуры, и установили ведра с водой и фруктами, чтобы попытаться предотвратить дальнейшие смерти.

Колумбийский ревун занесён в Красный список Международного союза охраны природы как «уязвимый».

— Это из-за такой сильной жары. Я долгое время посещал эти штаты и никогда не чувствовал такую жару, — сказал президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, который родом из Табаско, отвечая на вопрос о гибели обезьян. — Так что мы должны заботиться о животных, мы будем это делать.

Позже министерство окружающей среды Мексики заявило, что координирует усилия по решению проблемы гибели обезьян, связывая её с несколькими возможными причинами, включая тепловой удар, обезвоживание, недоедание или опрыскивание сельскохозяйственных культур токсичными агрохимикатами.

Мексика также является домом для центральноамериканского ревуна, которому из-за вырубки лесов в Красной книге присвоен статус «в опасности».

Министерство здравоохранения Мексики сообщило, что примерно 26 человек умерли от причин, связанных с жарой, с 17 марта по 11 мая.