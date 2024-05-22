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    04:36, 22 Май 2024 | GMT +6

    От сильной жары в Мексике гибнут обезьяны ревуны

    обезьяны ревуны
    Фото: animalzoom.ru

    В последние недели в юго-восточных тропических лесах Мексики обезьяны ревуны, находящиеся под угрозой исчезновения, погибают из-за засухи и сильной жары, передает агентство Kazinform со ссылкой на Reuters.

    В штате Табаско, где на этой неделе по прогнозам температура будет выше 45°C, местные СМИ сообщили о 85 случаях смерти обезьян, власти подтвердили эту тенденцию, но не предоставили точные данные.

    В лесу недалеко от города Камалькалько, в Табаско, волонтёры собрали трупы колумбийских ревунов (alouatta palliata), погибших от высокой температуры, и установили ведра с водой и фруктами, чтобы попытаться предотвратить дальнейшие смерти.

    Колумбийский ревун занесён в Красный список Международного союза охраны природы как «уязвимый».

    — Это из-за такой сильной жары. Я долгое время посещал эти штаты и никогда не чувствовал такую жару, — сказал президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, который родом из Табаско, отвечая на вопрос о гибели обезьян. — Так что мы должны заботиться о животных, мы будем это делать.

    Позже министерство окружающей среды Мексики заявило, что координирует усилия по решению проблемы гибели обезьян, связывая её с несколькими возможными причинами, включая тепловой удар, обезвоживание, недоедание или опрыскивание сельскохозяйственных культур токсичными агрохимикатами.

    Мексика также является домом для центральноамериканского ревуна, которому из-за вырубки лесов в Красной книге присвоен статус «в опасности».

    Министерство здравоохранения Мексики сообщило, что примерно 26 человек умерли от причин, связанных с жарой, с 17 марта по 11 мая.

    Теги:
    Погода Климат Животные Мексика Происшествия Мировые новости Засуха
    Мадина Гумарова
    Автор
    Мадина Гумарова
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