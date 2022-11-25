От штрафа до 5 лет лишения свободы: в Казахстане ужесточат ответственность за харассмент

25 Ноября 2022, 12:31

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане намерены ужесточить ответственность за харассмент на рабочем месте. За домогательство на рабочем месте может грозить от 5 МРП (15 315 тенге) до 5 лет лишения свободы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В нашем обществе мы все время рассматриваем вопросы по проблеме насилия. Когда начали приходить с жалобами о домогательствах на рабочих местах, начали рассматривать законы, оказалось, что конкретных норм нет. Такие факты домогательств в Казахстане есть, но нет статистики. Сейчас в коалиции женщин предпринимателей есть рабочая группа. Мы работаем над тем, чтобы ввести в законодательство наши конкретные нормы, чтобы получили наказание те, кто домогаются наших девушек, женщин. Бывают моменты, когда и мужчины обращаются. У нас вообще нет никаких норм, поэтому мы начинаем над этим работать. Подготовили хорошие рекомендации с обоснованием, чтобы включить нормы в административный кодекс, трудовой, уголовный и в закон о профсоюзах, начиная от штрафов и вплоть до уголовной ответственности», - сказала в ходе круглого стола, посвященного харассменту на рабочем месте, руководитель рабочей группы по гендерному насилию Коалиции по развитию женского предпринимательства и гендерного равенства в Казахстане Роза Бекишева.

Старший преподаватель кафедры административной деятельности ОВД Костанайской академии МВД РК имени Ш. Кабылбекова Сергей Корнейчук подтвердил слова спикера, отметив, что эта сфера очень мало изучена.

«У нас пока понятие харассмента не существует. Сексуальному домогательству на рабочем месте уделяется мало внимания. Поэтому хотим сегодня презентовать законопроект, чтобы были правовые основания воздействия на абьюзеров на рабочем месте. Мы хотим рассказать, какие статьи хотим усовершенствовать в законопроекте. Хотим минимизировать проявление на рабочем месте. В СМИ много пишут, но привлечь к ответственности бывает очень трудно, и сами правоохранительные органы даже не знают как. Есть некоторые статьи, но они не направлены на борьбу с харассментом. Во- первых, хотим ввести понятие «харассмент», чтобы оно было в статье 3 уголовном кодекса. Хотим, чтобы ответственность существовала в четырех направлениях. Это уголовная, административная, гражданская и дисциплинарная ответственность, чтобы руководитель, узнав о том, что происходят такие противоправные действия, связанные с харассментом, мог принять меры дисциплинарного характера. В административном кодексе предлагаем специализированную норму. В уголовном кодексе хотим усовершенствовать статью 23. Также мы вносим изменения в трудовой кодекс, чтобы поднять роль руководителя, ввести права и четкие обязанности реагировать на факты харассмента. Профсоюзные организации тоже могут воздействовать на это. Мы вводим компетенцию, что необходимо бороться с домогательством на рабочем месте», - сказал спикер.

Таким образом, при первичном проявлении сексуального домогательства на рабочем месте, вводится предупреждение, если обнимают, предлагают остаться после работы, сходить в кафе - начальные проявления до 5 МРП.

«Если это повторно случается, то хотим предложить уже 15 суток и отстранение, запрет работы на должностях. Если повышенная общественная опасность, если содержит признаки уголовно- наказуемого деяния, на то есть конкурирующая норма в уголовном кодексе. Соответственно, срок там уже будет значительный - до 5 лет лишения свободы», - добавил Сергей Корнейчук.