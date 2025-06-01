От школьников до 78-летней бабушки — кто приходит на уроки казахского к Василию Березовскому

Среди его учеников — не только школьники, но и пенсионеры. Самой старшей участнице клуба — 78 лет.

— Я родом из Талдыкоргана, с детства играл во дворе с детьми-казахами. В семь лет переехал в Усть-Каменогорск. Но до школы мне никто системно не объяснял, как правильно говорить на казахском. Всё пришлось постигать на уроках. В 9-м классе я впервые стал победителем городской олимпиады по казахскому языку и три года подряд занимал первые места, — вспоминает Василий Березовский.

В клубе он обучает разговорному казахскому: с чего начать диалог с продавцом, как объясниться с таксистом, спросить дорогу на улице.

— Я сам по профессии шоумен, поэтому стараюсь проводить занятия с юмором, весело. Сейчас к нам приходит более 20 человек. Это школьники, работающие люди и, конечно, пенсионеры. Самой старшей ученице — 78 лет, — делится преподаватель.

По его словам, знание казахского языка — это не только вклад в личное развитие, но и возможность чувствовать себя уверенно в любой среде, легко находить новых друзей.