«От сердца к сердцу»: волонтерский центр открыли в Жамбылском высшем медицинском колледже

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В Жамбылском высшем медицинском колледже состоялось открытие волонтерского центра, приуроченное к 84-летию старейшего среднего специального учебного учреждения области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, с акции проекта «Саулык» по медицинской помощи населению стартовал в Год волонтера, объявленного Президентом страны Касым-Жомартом Токаевым, волонтерский отряд Жамбылского высшего медицинского колледжа «От сердца к сердцу». В ходе акции студенты – будущие медики – и их преподаватели несколько часов принимали посетителей крупного торгового центра Тараза. Полученная в ходе консультаций информация о состоянии обратившихся была передана в городские поликлиники. Волонтеры Жамбылского высшего медицинского колледжа передали эстафету милосердия Таразскому индустриально-технологическому колледжу № 12.

Директор Жамбылского высшего медицинского колледжа Жамиля Сарыбекова напомнила историю этого учебного заведения: «Открытая в феврале 1936 года учебная медицинская организация прошла все этапы становления и развития, начав свой путь с двухлетней сестринской школы, затем став фельдшерской акушерской школой, впоследствии училищем, затем колледжем и, наконец, удостоилась самой высшей ступени в сфере средне-специального образования, получив статус «высший медицинский колледж». Наши студенты не только успешно осваивают медицинские науки, но с 2012 года вносят определенный вклад в развитие волонтерского движения. Волонтерство является показателем ответственности гражданина».

Мероприятие по открытию волонтерского центра началось с телевизионной передачи на собственной телестудии медицинского колледжа. Представители студенческого клуба «Саналы урпақ» встретились с социальными партнерами проекта, оказавшими помощь в создании центра. Гостями встречи стали сотрудники детского дома, домов престарелых, представители управления образования, здравоохранения, а также руководитель Фонда поддержки онкологических больных «Амазонка» Анжелика Сарьян и первый заместитель руководителя департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Жамбылской области Равиль Тюлебаев.

В ходе встречи прошла презентация волонтерской деятельности студентов медицинского колледжа, гости высказали немало добрых напутственных слов. Открытый в этот день зал волонтерского центра станет местом встреч молодежи для обсуждения текущих дел, планов, а также для приема гостей.

Созданный волонтерский центр, по замыслу организаторов, должен объединить студентов не только родного колледжа, но и других средних специальных учебных заведений области.

Как рассказали в управлении здравоохранения акимата Жамбылской области, в Жамбылском высшем медицинском колледже работают две группы волонтеров - «Жүректен жүрекке» и «От сердца к сердцу». Волонтерские отряды будущих медиков посещают дома престарелых, детские дома, а вместе с сотрудниками фонда «Амазонка» оказывают медицинскую помощь по уходу за онкологическими больными.

По словам директора Жамбылского высшего медицинского колледжа Жамили Сарыбековой, эстафета милосердия будет передаваться другим колледжам в течение года, а созданный волонтерский центр объединит и укрепит благородную деятельность ребят.

«Помимо того, что наши ребята оказывают волонтерскую помощь воспитанникам детского дома, онкологическим больным и пожилым людям в домах престарелых, с наступлением весны они активно возьмутся за очистку и благоустройство городской территории. Уже сейчас они опекают ветеранов Великой Отечественной войны», - рассказала руководитель учебного заведения.

«Сегодня волонтерское движение охватывает все больше и больше молодежи, - отметили руководители волонтерских отрядов Раушан Мухажанова и Жаннат Токташева. - Если в начале нынешнего года в рядах двух отрядов волонтеров «От сердца к сердцу» и «Жүректен жүрекке» нашего колледжа насчитывалось 120 человек, то теперь их число увеличилось до 200. Эта работа формирует в молодых людях чувство ответственности, она мотивирует лучше учиться, готовит к будущей работе, и дает возможность на практике применять приобретенные знания и навыки».