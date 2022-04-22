От самки белуги получили 35 кг икры в этом году в Атырау

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Рыбоводные предприятия Комитета рыбного хозяйства Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК ежегодно в рамках госзаказа осуществляют мероприятия по искусственному воспроизводству рыбных ресурсов рыбохозяйственных водоемов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета рыбного хозяйства МЭГПР РК.

В этом году с начала рыбоводного сезона РГКП «Урало-Атырауский осетровый рыбоводный завод» выловлено 55 особей осетровых видов рыб для целей искусственного воспроизводства.

21 апреля в целях искусственного выращивания молоди осетровых видов рыб прижизненным способом получено 35 кг икры от самки белуги весом 190 кг, выловленной 19 апреля этого года на реке «Жайык».

Оплодотворенные икринки помещены в аппараты для инкубации до стадии личинки, затем будут подращиваться в бассейнах и далее пересажены в выростные пруды. Выращенная молодь белуги в июле – августе будет выпущена в естественную среду обитания.

Состояние самки белуги оценивается как удовлетворительное. В зависимости от результатов попытки одомашнивания она будет использована для формирования маточного стада, а в случае невозможности содержания в искусственных условиях будет выпущена в Каспийское море.

В 2022 году запланирован выпуск в естественную среду обитания 93,1 млн штук молоди ценных видов рыб, в том числе 7,5 млн штук молоди осетровых.