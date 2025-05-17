От радиожурнала до собственной сети: путь связиста из Балхаша

Уроженец города Балхаш Николай Сафиюлин в 70-х годах, увидев статью в журнале, можно сказать, влюбился в эту профессию. Прослужив в армии связистом, а затем отучившись в институте, он с 1993 года начал работать в сфере связи. С 2008 года Николай начал с нуля строить сети. Сегодня они охватывают более 15 населенных пунктов. Николай — директор компании «Балхаш электронный город», основатель радиостанции «Балхаш-FM» и телеканала «Первый Балхашский», а также спонсор детской рок-группы. Но главное для него — обеспечить качественную интернет-связь не только в родном Балхаше, но и в отдаленных аулах.

— Николай Борисович, как вы пришли к профессии связиста? Что стало толчком?

— Ещё в первом или втором классе мне попался журнал «Радио», где был раздел для юных радиолюбителей. Особенно меня поразила статья о парне, который собрал радиостанцию на одной лампе и выходил в эфир с Европой и Америкой. Мне стало интересно, как такое возможно, и я решил попробовать сам. Тогда действовали строгие правила: позывной выдавали с 16 лет. Но впервые в СССР разрешили получать его с 14, и мне повезло — я сдал экзамен и получил свой первый позывной, с которым работаю до сих пор. Сейчас я руковожу клубом радиолюбителей и кружком по радиоэлектронике во Дворце школьников.

После школы я служил связистом в Германии в составе Советских войск. Обеспечивал связь между Москвой и немецким подразделением. Потом поступил в институт, получил специальность разработчика оптико-электронных приборов, работал в госструктурах. А после распада Союза создал свою компанию. С появлением интернета начал развивать и это направление — построили в Балхаше сеть на оптических кабелях.

— С какими задачами вы сталкиваетесь ежедневно?

— Мы строим современные оптоволоконные сети, адаптированные под условия малых городов. У нас часто бывают грозы, скачки напряжения, хакерские атаки — особенно из-за военных объектов рядом с Балхашем и Приозерском. Приходится разрабатывать защиту как от взломов, так и от погодных факторов.

— Какие сложности есть в работе связиста в Балхаше?

— Проблем две: климат и отношение населения. Суровые зимы, бураны, труднопроходимые дороги — всё это мешает обслуживанию сетей. Некоторые аулы, где мы построили интернет, зимой просто отрезаны от мира. Также сложность вызывает менталитет — люди не всегда понимают необходимость связи и требуют документы при установке оборудования в подъездах. Приходится долго объяснять, что это делается для них.

— Бывало ли, что связь спасала жизни?

— В советское время я, как радиолюбитель, слышал, как коллеги передавали в МЧС сигналы бедствия. В современной практике — мы во время пандемии за неделю подключили к дистанционке более 200 детей, большинство — бесплатно. Это, конечно, не спасение жизни, но помощь в сложной ситуации.

— Используете ли вы новые технологии?

— Да. Например, мы построили сеть «10G в каждый дом» — первую в Казахстане. Она обеспечивает высокую скорость интернета и резервирование каналов. Разрабатываем модуль, где абонент может менять скорость через личный кабинет: слайдером выбирает нужную скорость и срок действия — удобная и наглядная система.

Также мы внедрили ИИ-помощника «Мастер-Инетик», который работает как полноценный оператор техподдержки. Он проверяет баланс, линии связи, дает инструкции, автоматически перезагружает оборудование, определяет место обрыва и формирует заявку. Он обрабатывает тысячи заявок за минуту — это сильно разгружает персонал.

— Как поддерживаете оборудование в рабочем состоянии в таких условиях?

— У нас есть сервисный центр, инженеры. Сами придумываем решения: ставим системы обогрева зимой, охлаждения летом. Разрабатываем собственные блоки питания, адаптируем оборудование под местные условия. Главное — опыт и желание доводить дело до конца.

— Что для вас значит быть связистом?

— Прежде всего — ответственность. Мы обеспечиваем связью школы, больницы, аэропорты, военные объекты. Связь должна быть стабильной и надежной. И когда понимаешь, что делаешь что-то полезное для общества — это настоящая мотивация.