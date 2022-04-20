От профилактических прививок детей отказались 375 жителей СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области зарегистрировали за минувший год 375 отказов от профилактических прививок детей в возрасте до 18 лет. После беседы о важности вакцинации 109 отказавшихся все-таки привились, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Главный санитарный врач области Асет Жуматаев на общественном совете проинформировал, что требуемого охвата вакцинацией против дифтерии, коклюша, столбняка, законченной вакцинацией вирусного гепатита В, гемофильной инфекцией, кори, краснухи и эпидемического паротита по итогам прошлого года достигли.

В то же время уровень менее 95% по вакцинации против гепатита, полиомиелита и пневмококковой инфекции. В частности, против гепатита не привиты 447 детей до одного года из запланированных 5 700 детей. В большинстве случаев из-за медицинских отводов, но в 103 - из-за отказов родителей. Прививку против полиомиелита не получили 463 ребенка, в том числе 121 из-за отказов родителей. Против пневмококковой инфекции вакцину не получили 670 ребятишек. От этой профилактической прививки отказались восемь человек, в остальных случаях малыши имели медицинский отвод.

«За прошлый год отсутствовала регистрация случаев вакциноуправляемых инфекций, за исключением одного случая столбняка в районе им. Г. Мусрепова. Зарегистрирован один случай заболевания сибирской язвой в Акжарском районе. Уровень заболеваемости туберкулезом снизился на 15%, зарегистрировано 183 вновь выявленных случаев. В целом эпидемиологическая ситуация по большинству инфекционных заболеваний и особо опасных инфекций остается стабильной», - прокомментировал А. Жуматаев.