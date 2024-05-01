От праздничных мероприятий отказались 1 мая в СКО
В Северо-Казахстанской области День единства народа Казахстана проходит в особом формате под девизом «Біз біргеміз». Сегодня североказахстанцы помогают приводить в порядок дворы пострадавшим от наводнения, передает корреспондент агентства Kazinform.
По информации областного акимата, с инициативой о проведении субботника выступила региональная Ассамблея народа Казахстана.
— В этом году мы столкнулись с небывалым паводком. И именно в эти трудные дни ярко проявилось единство нашего народа: спасателей, волонтеров, госслужащих, военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, представителей гражданского сектора, бизнеса, молодежи, простых граждан. Последствия паводка очень разрушительны. В регионе уже приступили к ликвидации последствий стихии. Раздается гуманитарная помощь, оценивается ущерб. Но впереди еще много работы. Нужно расчищать завалы на улицах и домах в затопленных районах. По инициативе Главы государства в стране проходит общенациональная кампания «Таза Қазақстан». Мы призываем вас, дорогие земляки, День единства народа Казахстана провести именно так: в труде и взаимной поддержке, — отметили в АНК СКО.
По всему региону 1 мая пройдут массовые субботники с привлечением представителей этнокультурных объединений, неправительственных организаций, общественных штабов, депутатов, филиалов политических партий, сотрудников государственных и негосударственных предприятий, жителей области. Особое внимание уделят пострадавшим микрорайонам Петропавловска, селам Кызылжарского и Есильского районов.
Инициативу организации поддержал аким области Гауез Нурмухамбетов. Он планирует принять личное участие в акции.