От Правительства министерствам передадут 88 полномочий - Миннацэкономики РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Законопроект по вопросам перераспределения полномочий между уровнями госуправления рассматривают в Мажилисе Парламента, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как пояснила вице-министр национальной экономики РК Айгуль Шаимова, перераспределение полномочий способствует формированию оптимальной структуры управления.

Она также сообщила, что теперь от Правительства министерствам передается 88 полномочий.

«К примеру, уполномоченные органы наделяются правом самостоятельно утверждать типовые формы документов. Также между министерствами перераспределяется две функции. Продолжается децентрализация, из центра в регионы передается три функции - установление дорожных знаков, проведение анализа в потребности в спецсоцуслугах. С областного уровня на районный – полномочие по разработке комплексной схемы развития пассажирского транспорта и проектов организации дорожного движения», - сказала Айгуль Шаимова в ходе презентации правительственных поправок в Мажилисе.

По ее словам, перераспределение полномочий позволит сфокусировать Правительство на формировании политики в сферах, повысив автономность и уровень ответственности уполномоченных органов за принимаемые решения, а также обеспечит оперативность их принятия.

«К перераспределению предлагается 94 функции. Среди них с уровня Правительства на уровень министерства перераспределяется 88 полномочий. К примеру, все типовые формы документов теперь будет утверждаться уполномоченным органами. Это 7 документов – Министерство образования и науки, Министерство юстиции, Минфин, а также МНЭ РК», - отметила вице-министр

Также перераспределяются полномочия между министерствами.

«Один из принципов установления административных процедур – четкое разграничение компетенций всех госорганов и должностных лиц. В рамках соблюдения требований законодательства предлагается полномочие по определению порядка хранения записей, имеющих историческую и (или) культурную ценность передать от Министерства информации и общественного развития в Министерство культуры и спорта, как уполномоченный орган по управлению архивами и документацией», - проинформировала Айгуль Шаимова.

По сообщению вице-министра, от Министерства сельского хозяйства в Министерство экологии, геологии и природных ресурсов передается полномочие по контролю и надзору за рациональным использованием природных ресурсов.