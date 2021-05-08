От пожара спасли домашний скот и дом карагандинские полицейские

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Сотрудники патрульной полиции Караганды спасли от пожара жильцов частного дома в поселке Жумабек. Увидев издалека пламя, они оперативно прибыли на место пожара, и стали тушить возгорание. Таким образом они спасли от несчастного случая хозяев дома и их скот, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В селе Жумабек Карагандинской области экипаж патрульной полиции не дал погибнуть в огне ни людям, ни домашним животным. Пожар разыгрался под утро, когда хозяева крепко спали. Полицейские, которые патрулировали трассу «Алматы-Екатеринбург», увидели пламя с дороги и сразу бросились на помощь. По словам хозяйки, во время пожара сгорели пристройка и сено.

«Увидели возгорание хозпостройки, вывели домашний скот, разбудили владельца дома, разбудили соседей около метра осталось до возгорания дома. Все спали: хозяева, соседи», - сообщил инспектор службы батальона патрульной полиции ДП Карагандинской области Азамат Кабдрахманов.

Полицейские о пожаре и о своем поступке рассказывают неохотно. Говорят, это их долг. Однако хозяева вспоминают тот день с ужасом. В ту ночь во дворе было настоящее пекло. Хозпостройку объяло пламя, за дверью громко кричали обезумевшие от страха животные. А огонь вот-вот мог перекинуться на жилой дом.

«Благодаря полицейским скот остался живым. Три коровы, 10 баранов, козлят две штуки. Благодаря им, дом остался целым», - подчеркнула жительница села Жумабек Гульсум Ашамаева.

Инспекторы батальона патрульной полиции в доме Ашамаевых теперь почётные гости. Если дежурят неподалеку от села Жумабек, заезжают проведать хозяев. За спасение людей от пожара их наградили именными часами. Однако главное для нас – это радостные лица спасённых, говорят полицейские.

Напомним, в канун Дня защитников отечества 6 сотрудников департамента полиции Карагандинской области удостоились высокой государственной награды – медали «Ерлігі үшін». Ещё десятки стражей порядка, находясь на службе, предотвращали суициды, спасали жителей области из снежных заносов и пожаров.