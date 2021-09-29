От последствий пандемии ускорился переход печатных изданий в интернет

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – От последствий пандемии ускорился процесс перехода печатных изданий в интернет. Такое мнение высказал генеральный директор холдинга «Nur Media» Болат Кальянбеков на ежегодном форуме Astana Media Week в Нур-Султане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В казахстанском обществе очень высокий уровень потребления информации, она, можно сказать, стала базовой необходимостью. Многие люди, проснувшись, сразу ищут свои смартфоны. В связи с этим, нам, как СМИ, нужно усилить конкуренцию. От последствий пандемии ускорился процесс перехода печатных изданий в интернет. В настоящее время система подачи информации печатными газетами очень сложна, там есть, включающая доставку бумаги, работу типографии, дистрибуция газеты к читателям и другие масштабные технологические цепочки. В период пандемии был нанесен тяжелый удар по этим цепочкам. Закрывались границы, затруднилась доставка бумаги, увеличились типографские расходы. В результате, сократились тиражи газет», – сказал Б.Кальянбеков.

По его словам, об уменьшении значения печатных изданий говорит и состояние рекламного дела. За последние 5 лет в стране доля печатных изданий в рекламе уменьшилась с 8% до 4%. Всего в 2020 году рынок рекламы в Казахстане сократился на 11%. На радио произошло сокращение на 90%, потому что люди никуда не ездили, а рестораны и торговые центры, где обычно слушают радио, не работали.

«Все это ускорило переход печатных изданий в интернет. Можно сказать, что переход на цифровой формат стал трендом. В прошлом году газета с многолетней историй «Экспресс-К» отказалась от печатной версии, полностью перешла в интернет. Конечно, еще рано говорить, что время печатных изданий закончилось. Потому, что у них есть свои читатели. Печатные газеты отстают в оперативной подаче информации. А в обсуждении важных вопросов повестки дня не утратили своей актуальности. Интервью, всесторонняя аналитика мало читается в интернете, а на печатных страницах читается хорошо. Мы это понимаем», – отметил Б.Кальянбеков.