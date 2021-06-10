От подожженного подростками тополиного пуха загорелся автобусный парк в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Из-за шалости детей с поджиганием тополиного пуха произошло возгорание крытой стоянки автобусного парк в Атбасарском райне Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции региона, в дежурную часть Атбасарского РОП поступило заявление от директора местного транспортного предприятия о возгорании крытой стоянки автобусного парка. Сумма ущерба была оценена в размере 3 млн тенге.

«Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что в результате поджигания двумя несовершеннолетними 16 и 17 лет тополиного пуха произошло возгорание части забора предприятия. Огонь с забора в последующем перекинулся на крышу стоянки автобусного парка», - пояснили в ведомстве.

По факту начато досудебное производство по ч. 2 ст. 204 УК РК «Неосторожное уничтожение или повреждение чужого имущества». Ведется следствие.

Акмолинские полицейские в очередной раз призвали родителей усилить контроль за своими детьми и позаботиться об их досуге в дни школьных каникул. В настоящее время подростковая преступность по-прежнему остается одной из наиболее актуальных проблем.



