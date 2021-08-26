От пневмонии выздоровели 144 человека за сутки в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За 24 августа в Казахстане зафиксировано 377 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

Зарегистрировано 26 летальных исходов. В ыздоровели 144 человека.

Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 68675, летальных случаев - 4315, выздоровевших - 58036.

Как сообщалось, 24 августа зафиксировано 115 летальных исходов подтвержденной коронавирусной инфекции.