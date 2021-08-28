От пневмонии и коронавируса за стуки скончался 131 человек в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство здравоохранения РК опубликовало данные о количестве зарегистрированных случаев коронавируса и ковидной пневмонии с летальным исходом в разрезе регионов (данные за 26.08.2021г.). Об этом передает МИА «Казинформ».

Так, лидером антирейтинга по летальным случаям от коронавируса является Алматы (22 смерти). В топ антирейтинга также вошли Карагандинская область (12 смертей), Нур-Султан (10 смертей), Шымкент (9 смертей), Мангистауская (9 смертей) области. Итого за сутки в Казахстане скончались от коронавируса 104 человека.

От ковидной пневмонии за сутки скончались 27 человек.