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От пневмонии и коронавируса за стуки скончался 131 человек в РК
28 Августа 2021 09:35
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство здравоохранения РК опубликовало данные о количестве зарегистрированных случаев коронавируса и ковидной пневмонии с летальным исходом в разрезе регионов (данные за 26.08.2021г.). Об этом передает МИА «Казинформ».
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Так, лидером антирейтинга по летальным случаям от коронавируса является Алматы (22 смерти). В топ антирейтинга также вошли Карагандинская область (12 смертей), Нур-Султан (10 смертей), Шымкент (9 смертей), Мангистауская (9 смертей) области. Итого за сутки в Казахстане скончались от коронавируса 104 человека.
От ковидной пневмонии за сутки скончались 27 человек.
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