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    20:27, 24 Сентябрь 2023 | GMT +6

    От пыльной бури до заморозков - штормовое предупреждение в двух областях Казахстана

    погода
    Фото: МИА "Казинформ"

    В ближайшие сутки в двух областях республики объявлено штормовое предупреждение, передает со ссылкой на пресс-службу «Казгидромет» РГП МИА «Казинформ».

    25 сентября ночью на востоке Акмолинской области на поверхности почвы ожидаются заморозки 1 градус.

    В этот же день на другом конце страны - на севере Туркестанской области - ожидается пыльная буря. Ветер восточный на севере, западе, в горных и предгорных районах области 15-20 м/с. В пустынных районах области сохраняется высокая пожарная опасность. г. Шымкент: 25 сентября ожидается ветер восточный днем порывы 15-20 м/с. г. Туркестан: 25 сентября ожидается ветер восточный порывы 15-20 м/с.

    Теги:
    Казгидромет Погода
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