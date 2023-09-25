От пыльной бури до заморозков - штормовое предупреждение в двух областях Казахстана

В ближайшие сутки в двух областях республики объявлено штормовое предупреждение, передает со ссылкой на пресс-службу «Казгидромет» РГП МИА «Казинформ».

25 сентября ночью на востоке Акмолинской области на поверхности почвы ожидаются заморозки 1 градус.

В этот же день на другом конце страны - на севере Туркестанской области - ожидается пыльная буря. Ветер восточный на севере, западе, в горных и предгорных районах области 15-20 м/с. В пустынных районах области сохраняется высокая пожарная опасность. г. Шымкент: 25 сентября ожидается ветер восточный днем порывы 15-20 м/с. г. Туркестан: 25 сентября ожидается ветер восточный порывы 15-20 м/с.