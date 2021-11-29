От перестройки до суверенитета: В Темиртау открылась выставка «Время перемен»

ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ – В Темиртауском городском историко-краеведческом музее открылась выставка «Время перемен», приуроченная к празднованию 30-летия Независимости Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Карагандинской области.

Экспозиция раскрывает период с 1985 по 1991 год, а также последующие за этим события – первые демократические выборы Президента РК и первые шаги становления молодой республики.

Представлено множество документов и экспонатов, характерных для периода перестройки в СССР. В частности, посетители выставки увидят самогонный аппарат, берцы воина-интернационалиста, авоську с дефицитным товаром и талоны на продукты.

Отдельный раздел экспозиции документально реконструирует исторические события от момента учреждения поста Президента Казахской ССР 24 апреля 1990 года и до проведения первых демократических выборов в Казахстане 1 декабря 1991 года. Здесь можно ознакомиться с оригиналами предвыборной программы Нурсултана Назарбаева и агитационных листовок Карагандинского металлургического комбината.

Необычным объектом экспозиции стала кабинка для проведения выборов. Интерактивная зона позволит молодым посетителям – будущим избирателям – познакомиться с правилами проведения выборов.

Выставка продлится до 29 декабря.

К сведению, экспозиция несёт большую образовательную нагрузку. Тут можно проводить уроки истории для старшеклассников и студентов.

Телефон для справок: (8-7213) 93-19-05.