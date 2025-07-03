От панамки до зонта: каким будет июль в Костанае

Согласно прогнозу синоптиков, июль в Костанайской области ожидается в пределах климатической нормы. Среднемесячная температура воздуха составит от +19,5°С до +24,3°С (норма: +19,8…+24,6°С).

В начале месяца ожидается повышение температуры: ночью: от +13…+18°С до +18…+23°С (на севере области – от +10°С до +15°С), днем: от +23…+28°С до +28…+33°С.

Во второй половине декады – температурный фон пойдет на спад: ночью до +10…+15°С, днем до +20…+25°С. В конце второй декады температура будет колебаться: ночью от +10…+15°С до +15…+20°С, днем от +22…+27°С до +27…+32°С.

В третьей декаде сначала похолодает: ночью до +10…+15°С, днем до +17…+22°С. Затем вновь ожидается жара: ночью до +17…+22°С, днем до +33…+38°С

Количество осадков за месяц будет в пределах нормы, местами на северо-западе – выше нормы. Кратковременные дожди и грозы ожидаются в первой декаде, начале второй, а также в начале и середине третьей. Также синоптики предупредили о сильных ветрах, которые будут сопровождать весь июль.

О том, каким будет лето в Костанайской области, можно прочитать здесь.