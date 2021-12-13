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От пьяных дебошей мужа спаслась в кризисном центре жительница СКО

13 Декабря 2021 13:01
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От пьяных дебошей мужа спаслась в кризисном центре жительница СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области полицейские в течение 15 дней проверяли семейных дебоширов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы департамента полиции, стражи порядка побывали в домах более 500 человек, состоящих на учёте. За это время вынесли 84 защитных предписания, установили 25 особых требований, в суд направили ходатайства в отношении 11 лиц, страдающих от алкогольной зависимости, о направлении на принудительное лечение.

В Петропавловске за юридической консультацией к полицейским обратились пять женщин. Вопрос был один: что делать, если бьёт муж? Стражи порядка разъясняли, что необходимо написать заявление. Только это позволит участковым инспекторам взять ситуацию на контроль, проводить профилактическую работу. Однако пока ни одна из женщин не воспользовалась полученной информацией. Полицейские говорят, что главная проблема борьбы с бытовым насилием состоит в том, что многие женщины не решаются изменить свою жизнь.

«На днях мы поместили в кризисный центр горожанку, которая уже неоднократно страдала от действий пьющего супруга. Несколько лет назад муж нанёс ей тяжкие телесные повреждения, был судим. Но до сих пор она не решается оставить домашнего тирана. Такое поведение не редкость среди жертв», — констатировала старший инспектор группы по защите женщин от насилия отдела Асем Ильясова.

Полицейские напоминают, что готовы дать любые консультации по проблеме домашнего насилия по телефонам: (7152)49-31-58, WhatsApp 8-708-432-45-61, по «горячей линии» 150.

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#Северо-Казахстанская область   #МВД РК  
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Автор:

Олеся Жуковень

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