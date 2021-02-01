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    00:08, 01 Февраль 2021 | GMT +6

    От отравления угарным газом погиб мужчина в Уральске

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    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - От отравления угарным газом погиб мужчина в городе Уральске, передает МИА «Казинформ».

    Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Западно-Казахстанской области, инцидент произошел 31 января в дачном обществе «Елочка».

    Скорая помощь была вызвана в 15:50 часов. Мужчина 1963 года рождения скончался до прибытия скорой. Мужчина 1995 года рождения с отравлением газом был доставлен в городскую многопрофильную больницу. Девочка 1997 года рождения с отравлением газом легкой степени тяжести отказалась от госпитализации.

    В департаменте по чрезвычайным ситуациям региона подтвердили произошедшее и сообщили, что обстоятельства ЧС выясняются.

    Теги:
    Здравоохранение Происшествия, ЧС Другие государственные органы Акимат Общество Происшествия Западно-Казахстанская область
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