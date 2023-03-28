От нового состава Мажилиса очень высокие ожидания - эксперт КИСИ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Депутаты нового созыва Мажилиса должны отражать широкий спектр всех интересов. Такое мнение высказал руководитель отдела стратегического анализа КИСИ при Президенте РК Ермек Токтаров, комментируя предстоящую работу палаты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целом, от нового состава Парламента, в частности от Мажилиса, очень высокие ожидания. В первую очередь, общество ожидает представленность всех интересов. Важно, чтобы депутаты Мажилиса выполняли важную функцию именно представительства, озвучивали разные проблемы, интересы. Но в то же время важно сохранять постоянный контакт со своими избирателями: с социальной группой, со своим избирательным округом. Очень важно уметь не только агрегировать проблемы граждан и их запросы, но и артикулировать, то есть переводить запросы граждан на политический язык и представлять их уже в Парламенте», - прокомментировал Ермек Токтаров корреспонденту МИА «Казинформ».

По словам эксперта, законотворческая работа должна быть на высоком уровне.

«Одно дело - высказать идею, другое дело - ее аргументировать и отстоять, убедить в этом других, чтобы во время голосования или при принятии окончательного решения все вопросы были учтены. С одной стороны, это сложно особенно для тех, кто не имеет опыта такой работы. Как мы знаем, только треть депутатов нового созыва в прошлом были депутатами маслихатов или Мажилиса. То есть, не все имеют опыт законотворческой работы, но он, собственно, и не требуется по закону. Поэтому, предполагается, что эта работа выполнима, есть наработанные процедуры, регламенты. Планомерная законотворческая работа Парламента также должна быть на высоком уровне», - отмечает эксперт КИСИ при Президенте РК.

Также спикер ответил на вопрос, насколько активны будут будущие депутаты Мажилиса во время своей работы.

«Мы увидели, что зачастую именно отсутствие каких-либо критических оценок, принимаемых решений или недальновидность каких-либо законов приводило к социальным недовольствам. Одна из задач нового созыва Парламента - не допустить социальных потрясений, таким образом, чтобы отражать максимальный широкий спектр всех интересов. Сейчас, конечно, оценки делать рано. Буквально в ближайший год мы увидим, насколько они были эффективными, есть ли необходимость в том, чтобы сохранять мандаты или отбирать их. Пока делать выводы рано», - считает Ермек Токтаров.

Ранее сообщалось, что Центральная избирательная комиссия РК зарегистрировала депутатов Мажилиса VIII созыва. Депутатам вручили удостоверения и нагрудные знаки.

Внеочередные выборы депутатов Мажилиса и маслихатов состоялись в Казахстане 19 марта.

С новым составом Мажилиса Парламента можно ознакомиться здесь.