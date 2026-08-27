От нового Бюджетного кодекса до цифровой экономики: что изменилось в Казахстане по итогам поручений Президента

В рамках реализации Посланий Главы государства 2024 и 2025 годов Правительство реализует комплекс мер в сфере государственных финансов, инфраструктуры, инвестиций, цифровизации и социальной политики. Основные задачи закреплены в общенациональных планах мероприятий, передает Kazinform со ссылкой на primeminister.kz .

В общенациональных планах на 2024-2025 годы предусмотрено 180 мероприятий. Часть из них уже полностью выполнена, а оставшиеся задачи находятся в активной фазе реализации и осуществляются в строго установленные сроки.

Практический эффект этой работы уже становится заметен в различных сферах. В 2025 году отремонтировано 6,6 тыс. км инженерных сетей, восемь коммунальных предприятий выведены из «красной зоны» износа. Одновременно сформирована новая нормативная база для цифровой экономики, искусственного интеллекта и инвестиционной политики.

Меньше административной нагрузки, больше эффективности

Для устранения дисбалансов между денежно-кредитной и фискальной политикой внесены изменения в План мероприятий по обеспечению устойчивости государственных финансов и повышению сбалансированности макроэкономической политики на 2025-2027 годы. Документ был синхронизирован с Программой совместных действий по макроэкономической стабилизации и повышению благосостояния населения на 2026-2028 годы.

Значительная часть поставленных задач получила развитие в рамках новых Налогового и Бюджетного кодексов, которые сформировали единый вектор фискальной модернизации.

С 1 января 2026 года действует новый Налоговый кодекс. Он предусматривает сокращение налоговой отчетности на 30%, снижение количества налогов на 20%. Пересмотрена система льгот и введены дифференцированные ставки. Для бизнеса это означает упрощение администрирования, одновременно налоговая система становится более ориентированной на стимулирование инвестиций и повышение нагрузки на предметы роскоши.

Налоговое администрирование также переходит на цифровую модель. Система Smart Data Finance автоматически рассчитывает налоговые обязательства на основе данных государственных информационных систем и формирует цифровое досье налогоплательщика. Данная система запущена в промышленную эксплуатацию, ее информационная база интегрирована с государственными органами и организациями.

Новый Бюджетный кодекс, в свою очередь, делает акцент на качестве планирования и эффективности государственных расходов. Введен анализ влияния отраслей на доходную часть бюджета, что позволяет приоритизировать государственные инвестиционные проекты и направлять финансирование на инициативы с наибольшим экономическим эффектом.

Кроме того, введен отдельный мониторинг парафискальных платежей и новые механизмы управления бюджетной ликвидностью, которые позволяют снижать риски кассовых разрывов в регионах.

Новые правила для банков и квазигоссектора

Отдельный блок реформ связан с развитием финансового рынка и повышением эффективности управления государственными активами. В целях регулирования банковской деятельности с учетом задач по стимулированию экономической активности и развитию финансовых технологий подписан закон «О банках и банковской деятельности в РК», а также внесены сопутствующие изменения в законодательство по вопросам финансового рынка, связи и банкротства.

На ряду с этим, Новый Бюджетный кодекс усилил контроль за финансами квазигосударственного сектора. Для холдингов установлены лимиты внешнего заимствования и правила дивидендных выплат, а их планы развития рассматриваются Парламентом одновременно с республиканским бюджетом.

Холдингами «Самрук-Қазына» и «Байтерек» поставлена задача обеспечивать инвестиции в страну в соответствии с Национальным планом развития и Концепцией инвестиционной политики. «Байтерек» трансформирован из института развития в полноценный инвестиционный холдинг. Его полномочия расширяются на финансирование и сопровождение крупных инфраструктурных, индустриальных и экспортных проектов.

13 трлн теңге на обновление энергетики и коммунальной инфраструктуры

Одним из наиболее масштабных практических результатов реализации поручений Главы государства стало формирование новой модели модернизации энергетического и коммунального секторов. Принятый Правительством в декабре 2024 года Национальный проект «Модернизация энергетического и коммунального секторов» стал основой для масштабной ремонтной кампании и обновления инфраструктуры.

Проект охватывает более 200 инфраструктурных предприятий. На 2025–2029 годы предусмотрено 13 трлн теңге инвестиций, из которых 6,8 трлн теңге направляется в коммунальный сектор и 6,2 трлн теңге – в энергетику. Главная задача – снизить износ сетей до 40% и сократить количество аварий на 20%.

В 2025 году на модернизацию направлено 547 млрд теңге. Отремонтировано 6,6 тыс. км инженерных сетей, восемь коммунальных предприятий выведены из «красной зоны» критического износа. В 2026 году финансирование увеличено вдвое – до 1,1 трлн теңге. Планируется отремонтировать 12 тыс. км сетей и вывести еще восемь предприятий из зоны критического износа.

Параллельно запускается Smart Turmys – единая цифровая платформа мониторинга коммунальной инфраструктуры. Таким образом, поручение по обновлению коммунальной инфраструктуры постепенно трансформируется из комплекса отдельных ремонтных мероприятий в системную многолетнюю программу модернизации.

Цифровая инфраструктура становится частью экономического каркаса

Выполнение поручений Главы государства также охватывает развитие телекоммуникационной инфраструктуры, центров обработки данных и системы кибербезопасности. В июне 2026 года обновлено законодательство о телекоммуникациях и центрах обработки данных. Новые нормы позволяют расширить инфраструктуру связи, стимулировать развитие ЦОД и создать правовые условия для внедрения новых телекоммуникационных технологий.

Также усиливается защита цифровой инфраструктуры. 17 ноября 2025 года Главой государства подписан закон о внесении изменений в законодательство по вопросам искусственного интеллекта и цифровизации. Обновлены нормы законодательства о персональных данных, урегулированы сроки действия и порядок отзыва согласия на их обработку.

Одновременно Закон «Об информатизации» трансформирован в Закон «О кибербезопасности». В нем закреплены единые требования к защите цифровой инфраструктуры, введен институт аудита защищенности, сформирован базовый понятийный аппарат, разграничены полномочия государственных органов и установлено обязательное журналирование действий пользователей с привилегированными правами.

Человеческий капитал: акцент на профессии, образование и здоровье

Важная часть реализации Послания связана с развитием человеческого капитала. В сфере образования обновлена Концепция развития дошкольного, среднего, технического и профессионального образования на 2023–2029 годы. Предусмотрено внедрение дифференцированной модели подушевого финансирования, повышение престижа рабочих профессий и профессиональных навыков молодежи, внедрение стандартов WorldSkills, синхронизация программ технического и профессионального образования с высшим образованием и развитие образовательно-производственных кластеров.

Отдельным направлением стала реализация инициативы Главы государства по объявлению 2025 года Годом рабочих профессий. В рамках утвержденного плана развернута системная работа по привлечению работодателей к подготовке кадров, повышению престижа рабочих профессий и укреплению социальных гарантий специалистов.

Продолжается совершенствование механизмов поддержки научных кадров. В правила отбора претендентов и прохождения научных стажировок внесены изменения, предусматривающие совершенствование конкурсного отбора, формирование перечня приоритетных направлений исследований и расширение перечня ведущих зарубежных организаций для прохождения стажировок.

Не менее важным направлением социальной модернизации остается здравоохранение. 14 июля 2025 года подписан закон по вопросам обязательного социального медицинского страхования. Он заложил основу для перехода к 2027 году к преимущественно страховой модели финансирования. При этом предусмотрены механизмы поддержки социально уязвимых категорий за счет местных бюджетов, сохранение статуса застрахованного в течение шести месяцев при перерыве в платежах, расширение базы взносов и усиление государственного надзора.

Еще один практический инструмент социальной политики – «Социальный кошелек», запущенный в мобильном приложении eGov Mobile. Его задача – повысить адресность и прозрачность государственной помощи, автоматизировать предоставление мер поддержки и сократить бюрократические барьеры.

Безопасность – от реагирования к профилактике

Отдельный блок поручений Главы государства связан с укреплением правопорядка и общественной безопасности. Подписанный 30 декабря 2025 года Закон «О профилактике правонарушений» заложил основу для новой модели превентивной работы. Система переориентирована на раннее выявление рисков и своевременное предупреждение правонарушений.

Предусмотрен комплекс общих, индивидуальных и специальных профилактических мер. Одновременно расширены права и обязанности общественных помощников, разграничены полномочия государственных органов и созданы механизмы межведомственной координации. Такой подход отражает один из ключевых принципов государственной политики — не только реагировать на уже возникшие проблемы, но и создавать механизмы их предупреждения.

Переход к экономике цифровой трансформации

Если реализация Послания 2024 года во многом была сосредоточена на укреплении экономической и социальной устойчивости, то Послание 2025 года задает следующий горизонт – цифровую трансформацию государства и экономики и развитие Казахстана в эпоху искусственного интеллекта.

В рамках ОНП-2025 сформирована обновленная нормативно-правовая и институциональная база, охватывающая цифровизацию, инвестиции, реальный сектор, социальную сферу и государственное управление.

Цифровой кодекс и новые правила для экономики

Казахстан сформировал единые правила для платформенной экономики, больших данных и ИИ. Правовую основу этой модели закрепил принятый в январе Цифровой кодекс. Документ создает единый правовой фундамент цифровой среды, регулируя цифровую трансформацию государственного управления и экономики, платформенную экономику, использование больших данных и применение технологий искусственного интеллекта. Одновременно он закрепляет цифровые права граждан и принципы безопасного развития ИИ. Фактически речь идет о переходе от точечной цифровизации отдельных процессов к формированию единой нормативной среды для цифровой экономики.

Инвестиции: от привлечения капитала к качеству проектов

Новый этап инвестиционной политики предполагает не только увеличение объема инвестиций, но и изменение их структуры в пользу производств с высокой добавленной стоимостью. Эта задача закреплена в Концепции инвестиционной политики Республики Казахстан до 2030 года.

Для усиления внешнего инвестиционного контура расширяется зарубежная сеть АО «НК «Kazakh Invest», формируется Investment Board при холдинге «Байтерек», запущен единый центр Kazakhstan Investment House по принципу «одного окна».

Таким образом, инвестиционная политика постепенно смещается от простого привлечения капитала к формированию полноценной системы сопровождения инвестора – от первого обращения до реализации проекта.

Государство в экономике: больше эффективности и прозрачности

Еще один важный вектор реформ – повышение эффективности управления государственными активами. Следующим этапом реформы должен стать новый Закон «О государственном имуществе». Его проект предусматривает четкое определение оснований для присутствия государства в экономике, установление KPI для госкомпаний и классификацию организаций по целям владения.

Параллельно реформируется сфера недропользования. Закон от 30 декабря 2025 года внес изменения в Кодекс «О недрах и недропользовании», направленные на повышение прозрачности и цифровую трансформацию процессов геологоразведки и освоения ресурсов.

От аграрной науки – к росту производительности АПК

Цифровая трансформация затрагивает и агропромышленный комплекс. Утверждена Дорожная карта развития аграрной науки до 2029 года, предусматривающая модернизацию отрасли, внедрение цифровых технологий и укрепление связи науки, образования и производства.

Государство обеспечит финансирование исследований и модернизацию материально-технической базы научных организаций. При формировании технических заданий акцент сделан на потребности бизнеса и практическое применение разработок. В результате долю внедренных научных разработок в АПК планируется довести до 40%.

Современное строительство и развитие городов

Инфраструктурный контур развития городов получил новое нормативное основание с принятием Строительного кодекса, подписанного Главой государства 9 января 2026 года. Документ становится частью системной модернизации градостроительного регулирования и должен обеспечить более современные подходы к развитию городской инфраструктуры и строительной отрасли.

Целью данного Кодекса является безопасность людей и объектов, упрощение и цифровизация процедур, качество и ответственность, единые правила игры, развитие инфраструктуры и комфортной среды.

Работа по реализации общенациональных планов продолжается.