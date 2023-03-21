От Наурыза до Наурыза: прошедший год - в фотографиях

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Для тюркских народов весеннее равноденствие с древнейших времен считалось началом Нового года. От глубокого сна пробуждается природа, на деревьях распускаются почки, люди обретают особое вдохновение и надежду на то, что наступающий год будет непременно лучшим. Для казахстанцев Наурыз стал поистине праздником весеннего обновления и пробуждения природы, праздник воодушевления народа. Международное информационное агентство «Казинформ», продолжая добрую традицию, подводит некоторые итоги 2022 года, окинув взглядом события, которые происходили с прошлого Наурыз мейрамы.

21 марта

Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с праздником Наурыз. Глава государства отметил, что Наурыз давно стал праздником, воспевающим добро и созидание. Наурыз – это праздник благополучия, единения, истинного сострадания и взаимной заботы.

«Я приехал сегодня в Алматы, чтобы отпраздновать с вами Великий день. Алматы – золотая колыбель нашей независимости. Именно в этом месте возобновилось празднование народного праздника. Алматы – духовный, культурный и деловой центр казахстанского народа. Здесь сосредоточены представители интеллигенции, искусства, образования, науки и бизнеса», — сказал Президент, выступая с поздравительной речью в праздничном мероприятии по случаю праздника Наурыз.

24 марта

Глава государства наградил орденом «Құрмет» спортсмена-паралимпийца Александра Герлица. На Паралимпийских играх в Пекине Александр Герлиц выиграл третью паралимпийскую медаль в истории Казахстана - 8 марта 2022 года спортсмен завоевал «бронзу» в лыжной гонке на 10 км.

6 апреля

Поклонников казахстанской шахматистки Бибисары Асаубаевой порадовала новость о том, что она вошла в Книгу рекордов Гиннесса, как самая юная шахматистка, ставшая чемпионкой мира по блицу среди женщин.

9 апреля

Несомненно, главным событием апреля стала победа прославленного казахстанского боксера Геннадия Головкина в поединке с японским соперником Риотой Муратой.