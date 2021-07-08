От нашей собранности и ответственности зависит, как быстро уйдет эпидемия - Бердибек Сапарбаев

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Жамбылской области процесс вакцинации населения не останавливался и в праздничные дни, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как пояснили в пресс-службе областного управления здравоохранения, жители области могли привиться в дни «длинных» праздников, областные прививочные пункты работали без выходных. Такое поручение дал аким области Бердибек Сапарбаев накануне праздников. Поставить прививку можно было в городских и районных поликлиниках и медицинских центрах.

«В Жамбылскую область 3 июля поступила новая партия вакцин в количестве 25 850 доз первого компонента «Спутник V». Несмотря на праздничные дни, ждать очереди на прием не приходилось. Жамбылская область сейчас обеспечена большим количеством доз вакцины. Дополнительно за период с 6 по 10 июля ожидается поступление еще 32 150 доз первого компонента вакцины «Спутник V» в нашу область. По мере поступления в область вакцина будет развезена по лечебным учреждениям города и районов», - отметили в пресс-службе ведомства.

«Ситуация улучшится тогда, когда будет сформирован коллективный иммунитет. Именно поэтому прошу вас – найдите время, чтобы поставить прививку, как это уже сделали более двухсот тысяч жителей нашей области. Вакцина – хорошая защита от опасной болезни. От нашей собранности и ответственности зависит, насколько быстро уйдет эпидемия», - отметил Бердибек Сапарбаев, обращаясь к жителям области.

Напомним, что с 1 февраля в первую очередь были вакцинированы медицинские работники, работники организаций образования, специалисты силовых структур, военнослужащие, студенты, работники социальных учреждений, государственные служащие, лица с хроническими заболеваниями. С начала февраля в Жамбылскую область начала поступать отечественная вакцина QazVac. В мае начались поставки 60 тысяч доз вакцины Hayt-Vax, произведенной фармацевтической промышленностью ОАЭ и китайской компанией «Синофарм».

На днях был достигнут рубеж в 200 тысяч вакцинированных жителей региона. 83-летняя Орынша Елшибаева стала 200-тысячной вакцинировавшейся жительницей Жамбылской области.

Всего с начала периода вакцинации в Жамбылскую область поступило 462 250 доз вакцины против коронавирусной инфекции, вакцинировались 212 375 жителей. В Жамбылской области в 23 организациях первичной медико-санитарной помощи имеется 43 прививочных пункта, из них 15 в городах и 28 в районах.

Иммунизация против коронавирусной инфекции в Жамбылской области продлится до конца 2021 года.