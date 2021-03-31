От нас ушел еще один заслуженный деятель – Аида Балаева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр информации и общественного развития РК Аида Балаева на своей странице в Facebook выразила соболезнования семье и близким известного архитектора Шот-Амана Уалиханова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На 89-м году жизни скончался автор Государственного герба Республики Казахстан, известный скульптор и архитектор Шот-Аман Уалиханов. Безусловно, горе семьи, всех близких Шот-Амана-ага, понесших невосполнимую потерю, разделяет весь казахский народ, почитавших покойного как историческую личность. Потому что все свои знания и врожденный талант, всю свою сознательную жизнь он посвятил прославлению Нации, и его труд стал достоянием потомков и нашего государства. Его светлый образ навечно сохранится в памяти народа. Да будет ему земля пухом!», – написал А. Балаева.