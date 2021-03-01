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    12:35, 01 Март 2021 | GMT +6

    От морозов до оттепели: каким будет март в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в марте температура воздуха будет выше нормы на один-два градуса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В филиале РГП «Казгидромет» рассказали, что средняя температура в первом весеннем месяце составит минус 5-7 градусов.

    В первой декаде ожидается повышение температуры воздуха от минус 21-26 до минус 4-9 градусов ночью и от минус 9-14 до минус 6, местами плюс 2 градусов – днем. Затем снова похолодает.

    Во второй декаде, по прогнозам синоптиков, ночью ожидается минус 12-17 градусов, местами – 20-25 мороза, днем – минус 6-11 градусов. К концу декады потеплеет ночью до минус 1-6 градусов, днем – до -2+3 градусов.

    В третьей декаде предполагается дальнейшее повышение температуры ночью до -1+4 градусов, днём до +3+8 градусов. Затем похолодает. Ночью до 5-10 мороза, днем – 0 – минус 5 градусов. В конце декады ожидается повышение температуры воздуха ночью до 0 – минус 5 градусов, днем - до 3-8 тепла.

    Количество осадков за месяц ожидается больше нормы.

    Дождь и снег ожидаются часто во второй и в третьей декадах. Метель - в середине и в конце второй, в середине третьей декады. Туман возможен в конце первой декады и третьей декады. Гололед - в конце второй декады. Ветер со скоростью 15-20 метров в секунду возможен в середине первой декады и часто во второй и в третьей декадах.


    Теги:
    Погода Северо-Казахстанская область Казгидромет
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