От молодежи зависит, в какой стране мы будем жить завтра – резервист Мейрам Жумагулов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Идти к своей цели, несмотря на преграды на своем пути. Такого принципа в жизни придерживается резервист Мейрам Жумагулов, который не раз преодолевал жизненные препятствия и уверенно шел к своей мечте. Отбор в Президентский молодежный кадровый резерв уже доказал его компетентность, продемонстрировал лучшие качества и навыки, которые помогают ему в профессиональном и карьерном росте. В беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» Мейрам Жумагулов рассказал о преимуществах кадрового резерва, о волнующих его вопросах в обществе и о том, какие навыки нужно развивать молодежи в современном мире.

Мейрам Жумагулов работает в системе Министерства иностранных дел более 12 лет. За этот период он прошел карьерный путь от референта до руководителя управления международно-правового департамента. В начале 2017 года его направили в длительную заграничную командировку в Ашхабад. Работая в Посольстве Казахстана в Туркменистане, он услышал новость о том, что на Родине запускается масштабный проект по созданию пула молодых управленцев, инициированный Главой государства Касым-Жомартом Токаевым. Узнав о возможности удаленного участия в конкурсе в Президентский молодежный кадровый резерв, решил испытать свои силы. После успешного прохождения нескольких этапов в режиме онлайн, приехал на Родину, чтобы принять участие в оставшихся стадиях отбора. В результате, благодаря проявленным компетенциям и навыкам, вошел в состав трехсот резервистов, которые, по меткому выражению Президента, призваны стать «агентами изменений».

«Как и любой человек, успешно прошедший многоступенчатые испытания, конечно, я испытывал самые яркие радостные ощущения, а также чувство глубокого удовлетворения от того, что затраченные силы, средства и эмоции в полном объеме оправдали себя. Также практически сразу пришло осознание того, что открывается новое окно возможностей, с помощью которого можно реализовать множество полезных идей и проектов. Палитру ощущений того «особенного» дня также переполняло стремление принести практическую и ощутимую пользу своей стране и народу», - поделился Мейрам Жумагулов.

После успешного отбора в резерв М. Жумагулов, по решению руководства МИД, был повышен в должности до советника Посольства Казахстана в Туркменистане. В этой связи, в сферу полномочий на новом посту, помимо вопросов политического и торгово-экономического сотрудничества, вошли также информационно-имиджевые и культурно-гуманитарные вопросы. Спустя определенное время, резервист вернулся в родную страну, чтобы иметь возможность трудиться в центральном аппарате внешнеполитического ведомства и более активно участвовать в реализации инициатив и жизни Президентского резерва. Успешно пройдя собеседование с руководством МИД, Мейрам Жумагулов был назначен на должность руководителя управления государственных границ международно-правового департамента.

«Наше структурное подразделение занимается организацией переговоров с сопредельными странами по международно-правовому оформлению государственной границы. Данная работа является одним из важнейших стратегических направлений внешней политики Казахстана, поскольку позволяет с помощью дипломатических средств обеспечить суверенитет, безопасность, территориальную целостность и нерушимость границы нашей страны. Процесс юридического оформления государственной границы включает в себя ее делимитацию и демаркацию. Первый этап представляет собой определение прохождения линии границы с ее описанием в соответствующем международном договоре и нанесение этой линии на карту. Демаркация же является обозначением границы на местности посредством установки пограничных знаков. На сегодняшний день делимитация границы Казахстана по всему ее периметру полностью завершена. Таким образом, наша страна является одним из первых государств на постсоветском пространстве, которая успешно установила юридически оформленную международно-признанную государственную границу и не имеет территориальных споров со своими соседями», - отметил собеседник.

Возвращаясь к теме кадрового резерва, Мейрам Жумагулов подчеркнул, что одним из основных преимуществ данного проекта является возможность знакомства и сотрудничества с другими молодыми профессионалами из самых различных сфер деятельности. По его словам, окунувшись в сообщество резервистов, по-настоящему осознаешь, насколько продвинутая, креативная и активная у нас молодежь.

«Общение в рамках резерва позволяет обмениваться свежими идеями, накопленным опытом и знаниями, а также подзарядиться энергией для реализации собственных проектов. Так, в настоящее время мы с командой единомышленников готовим к запуску проект по цифровизации государственной услуги по оформлению виз РК. Следует отметить, что наличие в резервистском сообществе людей с различным мировоззрением и бэкграундом создает почву для весьма плодотворных дискуссий, в ходе которых абсолютно любой вопрос может быть рассмотрен с других, часто неочевидных точек зрения», - отметил он.

По его мнению, еще одним плюсом кадрового резерва стала организация серии встреч резервистов с первыми руководителями центральных и местных государственных органов, в ходе которых члены Президентского резерва смогли поднять злободневные вопросы, поделиться по ним своими соображениями и услышать мнение «из первых уст», выдвинуть предложения по решению имеющихся проблем, а также инициировать актуальные проекты.

«Весьма отрадно, что руководители высшего звена находили время для таких встреч, всегда были открыты к откровенному диалогу и готовы рассматривать рациональные идеи для их последующей реализации. Озвученные резервистами инициативы часто находили положительный отклик и пользовались поддержкой со стороны высших государственных чиновников», - подчеркнул Мейрам Жумагулов.

Отличительной особенностью нахождения в составе Президентского резерва, по словам Мейрама, является создание возможностей для каждого резервиста совершенствовать свои теоретические знания и практические навыки по всем профессиональным компетенциям посредством чтения рекомендуемой литературы, обучения на семинарах и курсах, а также применения передового опыта и полученных знаний на практике. Все это способствует профессиональному росту и личному прогрессу каждого члена кадрового резерва.

«Мир вокруг нас стремительно меняется. В современном быстро развивающемся обществе недостаточно быть профессионалом лишь в одной сфере. Поэтому, чтобы не остаться на «обочине истории», необходимо постоянно совершенствоваться, повышать свою конкурентоспособность, актуализировать, модернизировать и расширять свои знания и навыки с учетом новых тенденций. К примеру, современный дипломат должен быть не только специалистом в области международных отношений, но и обладать глубокими познаниями в сферах экономики, юриспруденции, журналистики, культуры, спорта и так далее. В этом плане считаю, что дипломатия всегда останется актуальной, несмотря на достижения технического прогресса, поскольку стране всегда будут нужны профессионалы, которые могут эффективно договариваться с представителями других государств. Дипломатов компьютеры не заменят. По крайней мере, я на это очень надеюсь», – резюмировал резервист.

Один из главных жизненных принципов, которых придерживается герой интервью, содержится в известном казахском крылатом выражении: «Бірлік бар жерде – тірлік бар» (дословно означает: «Там, где есть единство, есть жизнь»).

«Поскольку человек – существо социальное, эта народная мудрость является абсолютно универсальным принципом, применимым как в семье, в трудовом коллективе, так и в масштабах страны. В моем понимании данная пословица означает, что только объединив общие усилия, можно добиться высоких результатов. Более того, полагаю, что этот принцип актуален и в международных отношениях, когда страны, сотрудничая с иностранными партнерами, разрешают международные конфликты и кризисы, создают благоприятные условия для развития торговли, туризма, инвестиций», - поделился Мейрам Жумагулов.

Нужно идти к своей цели, несмотря ни на какие препятствия и невзгоды, - еще одно жизненное кредо дипломата-резервиста.

«Каждый человек может допустить ошибку, потерпеть неудачу. Но самое важное, чтобы после такого падения человек имел стремление подняться и продолжить путь к своей цели. Поэтому призываю нашу молодежь не бояться неудач, избавиться от внутренних ограничений и барьеров, поверить в свои силы и активнее участвовать в таких полезных проектах, как Президентский кадровый резерв, а также смелее разрабатывать, выдвигать и внедрять новые креативные идеи в нашу повседневную жизнь», - обратился к молодежи Мейрам Жумагулов.

Он подчеркнул, что инициатива Президента Касым-Жомарта Токаева стала реально действующим социальным лифтом для казахстанской молодежи.

«Мы наблюдаем, как из числа резервистов уже сейчас происходят назначения на высокие государственные посты, на которых они приступили к практической реализации своих замыслов, оправдывая звание «агентов изменений». Поэтому можно сказать, что кадровый резерв в настоящее время на деле показывает свою эффективность. Будущее в руках молодежи, поскольку сегодняшние молодые люди через некоторое время станут теми лицами страны, которые будут принимать судьбоносные решения, влияющие на жизнь всех казахстанцев. И от того, какой будет наша молодежь, зависит то, в какой стране мы все будем жить завтра», - считает Мейрам Жумагулов.

По этой и по многим причинам среди волнующих вопросов общественной жизни резервист особо выделил тему здорового образа жизни и развития массового спорта, которая является важнейшим аспектом для обеспечения здоровья всей нации.

«Вредные привычки стали архаизмом, сейчас в развитом мире в тренде занятия спортом, здоровое питание и активный отдых. Стараюсь на своем примере пропагандировать здоровый образ жизни среди друзей, знакомых, родственников и коллег. Занимаюсь регулярными пробежками в любую погоду, с наступлением весеннего сезона планирую передвигаться по городу исключительно на велосипеде. Также стремлюсь привить здоровые привычки и своим детям (зарядка по утрам, закаливание). Сын посещает тренировки по казакша курес, дочь занимается в балетной студии», - рассказал он.

Резервист отметил, что в целом, в нашей стране делается многое для развития массового спорта: проводятся крупные любительские соревнования, открываются спортивные комплексы, парковые зоны, Street Workout площадки.

«Отрадно, что многие жители столицы занимаются различными видами физической активности на регулярной основе. В этой связи, очень хотелось бы, чтобы как можно больше людей всех возрастов проводили время в спортзалах и парках, а не в увеселительных заведениях. Считаю, что с учетом ухудшающейся глобальной экологической ситуации, в мире будущего здоровье нации будет одним из определяющих критериев ее успешности», - пояснил дипломат.

Наши мировоззрение, кругозор и интеллектуальное развитие во многом зависят от того, какую литературу мы читаем. Мейрам Жумагулов согласился поделиться с широкой аудиторией небольшим списком книг, которые, по его мнению, будут весьма полезными и интересными для молодого поколения с практической точки зрения.

«Во-первых, хотелось бы порекомендовать к прочтению книгу Наполеона Хилла «16 законов успеха». В ней рассказывается о том, как человеку следует бороться со своими слабостями, чтобы добиваться успеха, и как наилучшим образом использовать свои способности и таланты для достижения поставленных целей. По моему мнению, главный смысл этой книги заключается в следующем: «Все приходят в этот мир с равными возможностями. Твои достижения зависят только от тебя самого», - советует наш герой.

Следующая книга для рекомендации – широко известное произведение Дейла Карнеги «Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей».

«Вся книга представляет из себя практическое руководство по выстраиванию эффективных взаимоотношений с окружающими и наполнена реальными историями из жизни. Автор очень точно и просто объясняет сложные для понимания вещи. Причем, для удобства запоминания в конце каждой главы и раздела жирным шрифтом выделяются основные мысли и выводы. Практические советы Д.Карнеги можно применять в семье, на работе и в отношениях с контрпартнерами. Уверен, что если жить по данным принципам, у человека никогда не будет серьезных конфликтов», - рекомендует резервист.

Для молодого поколения, мечтающего связать свою жизнь с внешней политикой, Мейрам Жумагулов советует прочитать книгу нашего Президента Касым-Жомарта Токаева «Преодоление: очерки дипломата».

«В этой книге от первого лица описывается история становления международных отношений современного Казахстана с иностранными государствами. Книга также содержит яркие портреты известных зарубежных политических деятелей. Данное произведение дает прекрасное представление об особенностях дипломатической службы для будущих дипломатов», - добавил он.

В завершение беседы Мейрам Жумагулов выразил искренние пожелания по случаю наступающего праздника Наурыз.

«Пользуясь представленной возможностью, позвольте поздравить всех казахстанцев с предстоящим празднованием Наурыз мейрамы, который признан одним из древнейших праздников в мире и включен в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Следует отметить, что Международный день Наурыз широко отмечается в десятках государств планеты. Пусть этот светлый праздник обновления природы и нового жизненного цикла наполнит сердца всех соотечественников радостью, весенним настроением и любовью и вдохновит их на новые благородные устремления и добрые дела для приумножения как личных успехов, так и достижений нашего государства и народа. Желаю, чтобы Наурыз принес изобилие и благополучие в каждый дом! Всем счастья и добра, крепкого здоровья и процветания! Наурыз құтты болсын!» - заключил Мейрам Жумагулов.