От металлургов Темиртау Алибек Алпысбаев пожелал скорейшего выздоровления Елбасы

ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ - Депутат фракции партий «Nur Otan» в Темиртауском городском маслихате, металлург Алибек Алпысбаев обратился со словами поддержки и пожеланиями выздоровления к Елбасы и всем казахстанцам, кого не обошел стороной коронавирус, передает МИА «Казинформ».

«Дорогие друзья, из новостей стало известно что положительный результат на анализ по коронавирусу показал у нашего уважаемого Елбасы, Первого Президента РК Нурсултана Абишевича Назарбаева. В связи с чем хочу пожелать ему от наших металлургов с его трудовой родины, и от себя лично, скорейшего восстановления сил и здоровья! Жаратқан Алла дертіне шипа берсін! И конечно же здоровья и терпения всем гражданам страны, кого этот недуг также не обошел стороной!

Здесь для нас, производственников, несмотря на все сложности, вытекающие в условиях глобализации, роль и личность Нурсултана Абишевича в поэтапном развитии и становлении современного Казахстана на «осколках» постсоветского пространства за время его «президентства», очень велика и незыблема.

Уважаю и ценю всех, друзья. Но кто знает, тот понимает, что не всё делается сразу и быстро. Каждое дело требует времени и терпения.

Еще раз желаю выздоровления нашему Елбасы и всем, кто лечится. Желаю сил и терпения нашему Президенту РК К.К. Токаеву в реализации задач преемственности стратегического курса по пострению сильного, мобильного и слышащего государтсва!

Аман болайық ағайын! Тәуелсіздігіміз мәңгі, еліміз тыныш болсын! Бірлігіміз мықты болсын!» - написал Алибек Алпысбаев в своем Facebook.

Он поделился фото, на котором запечатлена встреча с активом металлургов во время его визита Нурсултана Назарбаева на свою трудовую родину 7 сентября 2018 года.

«Здесь Нурсултан Абишевич, что называется, «на ходу» решил ряд задач по возникшим от наших рабочих, вопросов, несмотря на имеющиеся проблемы в производстве. Результат: строительство за счет компании «АМТ» спортсооружения, поликлиники, детского сада, строительство теплового 7-го котла на ТЭЦ», - добавил А. Алпысбаев.

Фото: old2.aikyn.kz