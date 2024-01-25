От лудомании страдает 350 тысяч казахстанцев - вопросы регулирования казино обсудили сенаторы

Депутаты Комитета Сената по социально-культурному развитию и науке встретились с руководством Министерства туризма и спорта Республики Казахстан. Они обсудили вопросы государственного регулирования сферы игорного бизнеса, передает Kazinforn со ссылкой на пресс-службу премьер-министра.

Председатель Комитета Нурторе Жусип отметил, что популярность и распространение азартных игр остаётся серьезной проблемой современного общества, а также негативно влияет на экономическое и социальное благополучие страны.

- Приняты специальные законы «Об игорном бизнесе», «О лотереях и лотерейных услугах». Однако, каждый день в обиход входит множество новых типов устройств, реализующих игровые, букмекерские и лотерейные сервисы, а в интернете выходит реклама онлайн-казино и цифровой сферы ставок. Все это усиливает желание людей заработать легкие деньги и приводит к широкому распространению лудомании и азартных игр. Сегодня, по неофициальным данным, в нашей стране лудоманией страдает около 350 тысяч человек - это социальная угроза, - сказал он.

Участники встречи обсудили проблемы, препятствующие борьбе с лудоманией. К ним относятся отсутствие достоверной информации о методах лечения и объективных причинах развития лудомании, высокая доля нелегального игорного бизнеса, а также неактуальность действующего законодательства.

Подводя итоги, депутаты выразили уверенность в том, что данная встреча внесет важный вклад не только в улучшение регулирования игорного бизнеса, но и существенное продвижение в борьбе с лудоманией, защите интересов и здоровья общества.