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    17:53, 25 Январь 2024 | GMT +6

    От лудомании страдает 350 тысяч казахстанцев - вопросы регулирования казино обсудили сенаторы

    Сенаторы Казахстана регулируют игорный бизнес
    Фото: пресс-служба Сената Парламента РК

    Депутаты Комитета Сената по социально-культурному развитию и науке встретились с руководством Министерства туризма и спорта Республики Казахстан. Они обсудили вопросы государственного регулирования сферы игорного бизнеса, передает Kazinforn со ссылкой на пресс-службу премьер-министра. 

    Председатель Комитета Нурторе Жусип отметил, что популярность и распространение азартных игр остаётся серьезной проблемой современного общества, а также негативно влияет на экономическое и социальное благополучие страны.

    - Приняты специальные законы «Об игорном бизнесе», «О лотереях и лотерейных услугах». Однако, каждый день в обиход входит множество новых типов устройств, реализующих игровые, букмекерские и лотерейные сервисы, а в интернете выходит реклама онлайн-казино и цифровой сферы ставок. Все это усиливает желание людей заработать легкие деньги и приводит к широкому распространению лудомании и азартных игр. Сегодня, по неофициальным данным, в нашей стране лудоманией страдает около 350 тысяч человек - это социальная угроза, - сказал он.

    Участники встречи обсудили проблемы, препятствующие борьбе с лудоманией. К ним относятся отсутствие достоверной информации о методах лечения и объективных причинах развития лудомании, высокая доля нелегального игорного бизнеса, а также неактуальность действующего законодательства.

    Подводя итоги, депутаты выразили уверенность в том, что данная встреча внесет важный вклад не только в улучшение регулирования игорного бизнеса, но и существенное продвижение в борьбе с лудоманией, защите интересов и здоровья общества.

    Теги:
    Сенат Парламента Сенат Казино Лудомания и игромания Парламент Депутаты
    Артем Волков
    Автор
    Артем Волков
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