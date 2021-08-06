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От коронавируса выздоровели 7696 человек за сутки в РК

6 Августа 2021 08:15
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От коронавируса выздоровели 7696 человек за сутки в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане от коронавмрусной инфекции выздоровели 7696 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

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В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 1887,

город Алматы - 2108,

город Шымкент - 582,

Акмолинская область - 189,

Актюбинская область - 166,

Алматинская область - 255,

Атырауская область - 258,

Восточно-Казахстанская область - 109,

Жамбылская область - 224,

Западно-Казахстанская область - 34,

Карагандинская область - 911,

Костанайская область - 202,

Кызылординская область - 217,

Мангистауская область - 128,

Павлодарская область - 144,

Северо-Казахстанская область - 145,

Туркестанская область - 137.

Итого выздоровевших в Казахстане - 507661.



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#Коронавирус в РК  
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