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От коронавируса выздоровели 7696 человек за сутки в РК
6 Августа 2021 08:15
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане от коронавмрусной инфекции выздоровели 7696 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.
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В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 1887,
город Алматы - 2108,
город Шымкент - 582,
Акмолинская область - 189,
Актюбинская область - 166,
Алматинская область - 255,
Атырауская область - 258,
Восточно-Казахстанская область - 109,
Жамбылская область - 224,
Западно-Казахстанская область - 34,
Карагандинская область - 911,
Костанайская область - 202,
Кызылординская область - 217,
Мангистауская область - 128,
Павлодарская область - 144,
Северо-Казахстанская область - 145,
Туркестанская область - 137.
Итого выздоровевших в Казахстане - 507661.
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