Новости
-
ОНЛАЙН:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
От коронавируса выздоровели 7184 человека за сутки в РК
24 Августа 2021 08:15
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 7184 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.
Новости по теме97 смертей от COVID-19 зарегистрировано за сутки в Казахстане В семь раз возросло число участников Ashyq в Павлодарской области 555 пациентов с коронавирусом в крайне тяжелом состоянии - Минздрав РК
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 628
город Алматы - 1390
город Шымкент - 891
Акмолинская область - 263
Актюбинская область - 336
Алматинская область - 308
Атырауская область - 544
Восточно-Казахстанская область - 70
Жамбылская область - 220
Западно-Казахстанская область - 54
Карагандинская область - 1126
Костанайская область - 149
Кызылординская область - 203
Мангистауская область - 223
Павлодарская область - 419
Северо-Казахстанская область - 137
Туркестанская область - 223
Итого выздоровевших в Казахстане - 623000.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Уже половина подлежащего населения РК привита вторым компонентом
- Регионы с наибольшей занятостью инфекционных коек назвали в Минздраве
- Прирост коронавирусных больных снизился в Казахстане на 7%
- 97 смертей от COVID-19 зарегистрировано за сутки в Казахстане
- В семь раз возросло число участников Ashyq в Павлодарской области
- 555 пациентов с коронавирусом в крайне тяжелом состоянии - Минздрав РК
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
954-047
Редактор
Гук Влада
954-047