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От коронавируса выздоровели 7184 человека за сутки в РК

24 Августа 2021 08:15
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От коронавируса выздоровели 7184 человека за сутки в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 7184 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

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В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 628

город Алматы - 1390

город Шымкент - 891

Акмолинская область - 263

Актюбинская область - 336

Алматинская область - 308

Атырауская область - 544

Восточно-Казахстанская область - 70

Жамбылская область - 220

Западно-Казахстанская область - 54

Карагандинская область - 1126

Костанайская область - 149

Кызылординская область - 203

Мангистауская область - 223

Павлодарская область - 419

Северо-Казахстанская область - 137

Туркестанская область - 223

Итого выздоровевших в Казахстане - 623000.


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#Коронавирус в РК  
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