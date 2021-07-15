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    08:15, 15 Июль 2021 | GMT +6

    От коронавируса выздоровели 2756 человек за сутки в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 2756 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 1194,

    город Алматы - 457,

    город Шымкент - 62,

    Акмолинская область - 46,

    Актюбинская область - 55,

    Алматинская область - 53,

    Атырауская область - 161,

    Восточно-Казахстанская область - 81,

    Жамбылская область - 31,

    Западно-Казахстанская область - 48,

    Карагандинская область - 166,

    Костанайская область - 45,

    Кызылординская область - 24,

    Мангистауская область - 167,

    Павлодарская область - 58,

    Северо-Казахстанская область - 58,

    Туркестанская область - 50.

    Итого выздоровевших в Казахстане - 420984.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК
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