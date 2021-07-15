08:15, 15 Июль 2021 | GMT +6
От коронавируса выздоровели 2756 человек за сутки в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 2756 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 1194,
город Алматы - 457,
город Шымкент - 62,
Акмолинская область - 46,
Актюбинская область - 55,
Алматинская область - 53,
Атырауская область - 161,
Восточно-Казахстанская область - 81,
Жамбылская область - 31,
Западно-Казахстанская область - 48,
Карагандинская область - 166,
Костанайская область - 45,
Кызылординская область - 24,
Мангистауская область - 167,
Павлодарская область - 58,
Северо-Казахстанская область - 58,
Туркестанская область - 50.
Итого выздоровевших в Казахстане - 420984.