От коронавируса выздоровели 2756 человек за сутки в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 2756 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 1194,

город Алматы - 457,

город Шымкент - 62,

Акмолинская область - 46,

Актюбинская область - 55,

Алматинская область - 53,

Атырауская область - 161,

Восточно-Казахстанская область - 81,

Жамбылская область - 31,

Западно-Казахстанская область - 48,

Карагандинская область - 166,

Костанайская область - 45,

Кызылординская область - 24,

Мангистауская область - 167,

Павлодарская область - 58,

Северо-Казахстанская область - 58,

Туркестанская область - 50.

Итого выздоровевших в Казахстане - 420984.